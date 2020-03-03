Индекс Мосбиржи может вернуться выше отметки 2800 пунктов - "Открытие Брокер"

Начало торгов на российском рынке акций во вторник пройдёт на позитивной волне, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Индекс Мосбиржи может вернуться выше отметки 2800 пунктов.

"Однако смущает то, что иена продолжает укрепляться, как и евро. С одной стороны, это реакция на ожидания снижения ставки ФРС, но с другой, может говорить о проблемах с ликвидностью у японских и европейских банков", - отмечает А. Кочетков.