Рынок акций предпримет еще одну попытку отскока - "Алор Брокер"

Рынок акций предпримет еще одну попытку отскока, рост на открытии вторника составит около 2%, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Во вторник с утра настроения ухудшаются, американские фьючерсы теряют около процента. Пока это нельзя назвать началом новой волны падения - рынок в ближайшие дни будет очень волатильным, настроения будут меняться быстро, и колебания даже "тяжелого" американского рынка на 1-2 процента не должны вызывать удивления. Пока же мы откроемся ростом в районе 2%. "Лучше рынка" будут выглядеть бумаги нефтяного сектора, прежде всего, "ЛУКОЙЛ" - высокие дивиденды и программу обратного выкупа никто пока не отменял", - отмечает аналитик Алексей Антонов.