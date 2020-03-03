Пара доллар/рубль во вторник попробует снизиться в район 65,5 - "Алор Брокер"

Если внешний фон не ухудшится, то пара доллар/рубль во вторник попробует снизиться в район 65,5, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Рубль в паре с долларом в понедельник вновь уходил выше отметки 67, однако к закрытию глобальных рынков опустился к уровню 66,2, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Одна из главный угроз рублю сейчас исходит от возможности эскалации конфликта в Сирии, где Россия и Турция находятся с разной стороны фронта. Однако намеченный на четверг визит главы Турции в Россию говорит о том, что страны намерены попытаться решить дело миром. Поэтому данный фактор давления на рубль будет ослабевать, отмечает А. Антонов.

"Кроме того, до конца недели ждем объявления Минфина о снижении как минимум на 30% объема закупок валюты в рамках бюджетного правила. Поэтому российская валюта вполне может начать отыгрывать резкое снижение доллара на мировой арене в последние дни. Если внешний фон не ухудшится, то пара доллар/рубль во вторник попробует снизиться в район 65,5", - пишет специалист компании.