Рынок акций РФ начал неделю со смешанной динамики индексов при возросшей волатильности

Москва. 2 марта. Рынок акций РФ в понедельник продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов при резко возросшей волатильности, попытка отскока на ожиданиях новых стимулирующих мер мировых центробанков сменилась новой волной распродаж.

По итогам торгов индекс МосБиржи просел до 2765,77 пункта (-0,7%, утром индекс поднимался выше 2875 пунктов), индекс РТС подрос до 1303,47 пункта (+0,3%, утром индекс поднимался к 1370 пунктам); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,3%.

Доллар просел до 66,82 рубля (-0,06 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-3,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%).

Выросли бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8% и +1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%).

В США в пятницу снизились индексы Dow Jones (-1,4%) и S&P 500 (-0,8%), завершив "в минусе" седьмую торговую сессию подряд; индекс Nasdaq подрос на 0,01%.

Падение рынка приостановилось в конце пятничных торгов после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что ЦБ "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19. Это внушило инвесторам определенный оптимизм, что Федрезерв снизит процентные ставки для поддержания экономического роста в стране.

Ранее президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард отметил, что поддержит уменьшение базовой ставки в том случае, если ситуация с коронавирусом COVID-19 перерастет в пандемию. При этом он пока не видит необходимости в уменьшении ставки, считая, что поддержку экономике в данный момент оказывает предпринятое в прошлом году снижение ставки.

Согласно данным CME Group, трейдеры в пятницу оценивали в 72% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте. Неделей ранее шансы на это оценивались в 9%.

В понедельник в Азии наметился коррекционный отскок (японский Nikkei 225 вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%, китайский Shanghai Composite подскочил на 3,2%), в Европе утренний рост забуксовал (индекс FTSE подрос на 0,7%, CAC 40 и DAX теряют 0,3-0,9%), "плюсует" Америка (индекс S&P 500 растет на 1,5%).

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника превысило 88 тыс. 929 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом в Китае за истекшие сутки зарегистрировано самое низкое в течение 40 дней количество подтвержденных случаев заболевания - 202 человека.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в феврале упал до 40,3 пункта с 51,1 пункта. Это минимальное значение за все время расчета индекса, пишет Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали падение показателя до 45,7 пункта.

Между тем, по данным Государственного статистического управления КНР, PMI в перерабатывающей промышленности страны в феврале рухнул до 35,7 пункта с 50 пунктов месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал снижение показателя до 46 пунктов.

Нефть в понедельник подросла, инвесторы ожидают саммита ОПЕК+ 5-6 марта, где может быть принято решение о дополнительном сокращении добычи сырья; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 28 февраля. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $50,8 за баррель (+2,3% и -3,2% в пятницу), апрельская цена WTI - $46,07 за баррель (+2,9% и -5% в пятницу).

На прошлой неделе цена WTI обвалилась на 16,2%, что стало максимальным падением с декабря 2008 года.

В прошедшее воскресенье президент РФ Владимир Путин назвал нынешний уровень цен на нефть приемлемым для России. При этом он заявил о готовности Москвы к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти. "На следующей неделе состоится в Вене встреча в формате ОПЕК+. Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках", - сказал он.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ открылся в понедельник бодрым ростом, но потом оптимизм сошел на нет - риск дальнейшего снижения все же перевешивает потенциал подъема. Отскок спровоцировали ожидания новых стимулов со стороны мировых центробанков (участники рынка заложили в котировки понижение процентных ставок Федрезервом США на заседании в марте на 50 базисных пунктов), однако вопрос состоит в том, насколько эти стимулы смогут обеспечить сильный и устойчивый рост рынков в тот период, когда закрыто производство, страдает глобальная цепочка поставок, а запасы находятся на низких уровнях.

Скорее всего, на текущей неделе сохранится волатильность, не исключено и дальнейшее снижение рынков на фоне продолжения распространения эпидемии за пределами Китая. Для рынка акций РФ усиливает неопределенность геополитическая ситуация в Сирии, напряженность в отношениях между Россией и Турцией, а также нарастание кризиса на границе Турции с ЕС, отмечает аналитик.

По словам главного аналитика компании "БКС Премьер" Антона Покатовича, рынки в начале марта делают попытки отскочить после обвала - поводом для оптимизма стало формирование на рынках консенсус-ожиданий о готовности к поддержке экономики и рынков со стороны мировых центробанков, в том числе со стороны Федрезерва. В настоящий момент инвесторы "заложились" на снижение ставки в США на 50 базисных пунктов уже в марте, а к концу года часть участников рынка ждет снижения ставки на 100 пунктов.

В недавних заявлениях ФРС присутствует достаточно ясный сигнал о том, что регулятор готов к новым раундам монетарной поддержки экономического роста - усилившиеся вирусные риски, по всей видимости, делают необходимость данной поддержки своевременной. В то же время следует обратить внимание на то, что усилия монетарных регуляторов на этот раз могут характеризоваться значительно меньшей эффективностью в поддержке как рыночной конъюнктуры, так и темпов роста основных мировых экономик.

Основной фактор негативного давления в виде распространения вирусной угрозы вряд ли удастся нейтрализовать традиционными инструментами в виде "заливки" рынков и экономики деньгами. Поэтому следует сохранять сдержанное отношение к восстановительному росту рынков - фундаментальных поводов для устойчивого восстановления котировок пока не появилось.

Перспектива ближайшей недели для российских акций может оказаться условно позитивной. Если экспортеры ОПЕК+ примут решение о реализации мер дополнительного сокращения нефтедобычи (на 0,5-0,6 млн б/с), это может поддержать ценовую конъюнктуру нефтяного рынка - цены Brent продолжат формироваться в диапазоне $50-55 за баррель.

Однако до этого в отсутствие подпитки оптимизма рынки могут весьма быстро развернуться к полноценному пессимизму и панике. Переоценка вирусных рисков все еще не завершена, панические настроения все еще не затронули некоторые группы инвесторов. С учетом этого "вирусный спад" в краткосрочной перспективе может не только возобновиться, но и усилиться. Риски продолжения спада рынков на дополнительные 15-20%, а также движение курса доллара к отметке 70 руб./$1 можно оценить как достаточно существенные в мартовской перспективе, полагает Покатович.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС в понедельник разошлись в динамике на фоне возросшей волатильности и смешанных внешних сигналов. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов. Доходность 10-летних государственных облигаций США находится у исторических минимумов и стремится к 1% на фоне повсеместного бегства от рисков.

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в понедельник понизили прогноз по росту мировой экономики в текущем году из-за коронавируса с 2,9% до 2,4% при условии, что эпидемия будет сдержана. При негативном сценарии в ОЭСР ожидают увеличения глобального ВВП лишь на 1,5%. На этом фоне крупнейшие финансовые регуляторы мира - ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и Банк Японии - уже сообщили о готовности принять меры по стабилизации финансовых рынков и, возможно, скоординировать свои усилия по поддержке экономики.

Цена Brent закрепилась выше $50 за баррель с ближайшим сопротивлением $52 за баррель. На этой неделе основной надеждой рынка является встреча ОПЕК+ 5-6 марта. Ранее в организации говорили о возможности дополнительных сокращений нефтедобычи в пределах 600 тыс. б/с. Не исключено, что в текущих условиях могут быть приняты более масштабные меры, но даже они при вирусной угрозе вряд ли смогут гарантировать стабильность на рынке.

Волатильность на рынках остается крайне высокой, что делает любую попытку игры "на отскок" рискованной. На данный момент основной оптимизм сконцентрирован вокруг возможных скоординированных мер центральных банков по поддержке экономики, которые могут быть осуществлены впервые с финансового кризиса 2008 года. Индексы МосБиржи и РТС в понедельник отступили от сопротивлений 2850 и 1330 пунктов соответственно. Последнее указывает на то, что "быки" могут быть не готовы к дальнейшему коррекционному росту, хотя сама по себе его попытка уже вселяет некоторый оптимизм. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2700-2850 пунктов, считает Кожухова.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), поводом для дальнейшего ухудшения настроений стала публикация первых статистических данных из Китая за февраль, согласно которым инвесторы могут оценить масштаб потерь, понесенных второй экономикой мира. Некоторую поддержку рынкам оказали заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о готовности регулятора "использовать свои инструменты для того, чтобы поддержать экономику". Рынки восприняли слова Пауэлла как четкий сигнал грядущего снижения ставок со стороны ФРС. Рынок закладывает 100%-ю вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов и 50%-ю вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов уже на ближайшем заседании 18 марта. Уверенность в двойном снижении к заседанию 29 апреля на сегодня составляет 100%. В течение недели будут публиковаться февральские индексы деловой активности для крупнейших мировых экономик, однако негативное влияние на рынки могут оказать только существенные отклонения ниже прогнозов.

Кроме того, к концу недели США отчитаются о состоянии рынка труда в феврале. Вероятность ощутимых отклонений от прогноза есть, однако влияние на позицию ФРС в отношении снижения ставки со стороны статистики в текущей ситуации будет ограничено сложным положением рынка и ожиданиями замедления мировой экономики.

Нефтяным котировкам после провальной недели поддержку могут оказать вербальные интервенции ОПЕК+. Вероятность более глубокого снижения добычи нефти по итогам встречи 6 марта только возрастает из-за падения цен. Саудовская Аравия уже сообщила о готовности предложить участникам снижение добычи на 1 млн б/с.

В целом в начале марта нервное движение рынков сохранится, рубль способен ослабнуть до 68 руб./$1 только при существенном ухудшении ситуации на мировых рынках в связи с распространением коронавируса. У российской валюты есть хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$1 в ближайшие пару недель. При этом в среднесрочной перспективе курс сможет сместиться до 65 руб./$1, если текущая оценка рисков от коронавируса окажется чрезмерной, что выглядит вероятным, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник подешевели акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,6%), ГДР TCS Group Holding (-2,5%), акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,2%).

TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") подтвердила информацию о выдаче ордера на арест основного акционера группы Олега Тинькова и освобождении его под залог в рамках дела, инициированного Налоговой службой США (US Internal Revenue Service, IRS). Судебные слушания, которые сейчас проводятся в Лондоне, касаются подозрений в занижении Тиньковым доходов для налоговой отчетности, говорится в сообщении TCS Group.

Выросли акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+20,8% и +36,2% "префы"), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+10,4%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+6,8%),Ю "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+6,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+6,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 144,561 млрд рублей (из них 30,752 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").