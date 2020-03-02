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02 марта 2020 года 19:35

Рубль вечером отыграл часть потерь к бивалютной корзине на фоне усилившей рост нефти

Москва. 2 марта. Доллар перешел к снижению, евро заметно сократил темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль отыграл значительную часть потерь к бивалютной корзине на фоне возобновившей активное повышение нефти.

Курс доллара США составил 66,79 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,34 руб./EUR1, подорожав на 52 копейки. Ранее в ходе торгов курс евро достигал отметки 75 руб./EUR1 впервые с 1 марта 2019 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,59 копейки - до 70,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером в понедельник отыграл часть потерь к доллару и евро, наблюдавшихся в ходе дневной сессии. Поддержку нацвалюте оказывает нефть, цены на которую усилили рост ближе к вечеру, а также позитивная динамика мировых фондовых бирж. Инвесторы позитивно оценивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками из-за негативного влияния коронавируса из Китая.

Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС в понедельник предполагают, что к концу марта ставка будет находиться на уровне 1,04%, свидетельствуют данные CME Group. Это говорит об уверенности трейдеров в том, что Федрезерв понизит ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) на заседании 17-18 марта - до 1-1,25% годовых. Неделей ранее рынок оценивал в 20% возможность снижения ставки на 0,25 п.п.

Ожидания снижения ставки Федрезервом выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в пятницу, что ЦБ "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19 и будет использовать свои инструменты для поддержки экономики.

Вслед за Пауэллом глава Банка Японии Харухико Курода сообщил, что Центробанк страны примет меры, чтобы "предоставить достаточную ликвидность и обеспечить стабильность на финансовых рынках за счет надлежащих операций и покупки активов". Банк Англии пообещал "принять все необходимые меры, чтобы обеспечить финансовую и денежно-кредитную стабильность".

Тем временем Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в понедельник понизила свой прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,4%. Ухудшение прогноза ОЭСР связывает с последствиями распространения коронавируса. В ноябре организация прогнозировала, что рост мирового ВВП в текущем году составит 2,9%.

Экономика США, как ожидается, увеличится в 2020 году на 1,9% (предыдущий прогноз - 2%), а в 2021 году - на 2,1%, а не на 2%, как ожидалось в ноябре.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника составило 88 тыс. 929 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. Тем не менее в самом Китае за истекшие сутки зарегистрировано самое низкое в течение 40 дней количество подтвержденных случаев заболевания - 202 человека.

Медицинские власти США сообщили о первом в стране случае смерти в результате заражения коронавирусом - в штате Вашингтон. Позднее там же была зафиксирована и вторая смерть. Губернатор штата Джей Инсли объявил чрезвычайное положение, которое предписывает всем государственным учреждениям "использовать все ресурсы, необходимые для подготовки и реагирования на вспышку".

Случай кончины больного сопровождался сообщениями СМИ, ссылающимися на власти, о том, что в США зарегистрированы подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом лиц, которые в последнее время не выезжали из страны или же не контактировали с заболевшими. Два таких случая были выявлены в Калифорнии, один - в Орегоне.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в понедельник во второй половине дня рубль возобновил снижение к доллару и евро после небольшого отскока, наблюдавшегося при открытии торгов. "Доллар вновь рос выше отметки 67 руб./$1, евро в моменте достигал 75 руб./EUR1. Возобновление распродаж рискованных активов было связано со сменой настроений инвесторов. Это отразилось как на курсе рубля, так и на российском рынке акций, который также растерял рост первой половины дня. В ближайшие дни наиболее значимой для инвесторов станет публикация макроэкономической статистики из США. Данные могут подтвердить те негативные ожидания рынка, которые уже заложены в текущие котировки. Если же настроения ухудшатся еще сильнее, мы увидим продолжение негативной динамики и рост волатильности в рубле и других валютах emerging markets. При этом волатильность будет увеличиваться именно в моменты публикации макростатистики", - отметил Союнов.

"Оптимизма, заложенного в рынки обещаниями представителей мировых ЦБ (и главным образом ФРС США) предпринять необходимые меры для поддержки экономики, хватило ненадолго. С утра рубль наряду с другими валютами развивающихся рынков торговался в зеленой зоне, однако во второй половине дня настроения инвесторов поменялись, и бегство от риска ускорилось на большинстве площадок EM. В то же время на глобальных торговых площадках по-прежнему преобладали резко возросшие ожидания по смягчению процентной политики ФРС, сохранявшие давление на американскую валюту против основных мировых валют. Индекс доллара DXY терял к концу дня порядка 0,6%, в том числе в паре с евро доллар снижался на 1%, что позволило единой европейской валюте "дотронуться" до 75 руб./EUR1 впервые с марта 2019 года", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть усилили темпы роста в понедельник вечером, инвесторы ожидают итогов встречи ОПЕК+, которая состоится на этой неделе.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2,5% - до $50,91 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повышаются к этому времени на 3,08% - до $46,14 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин накануне назвал нынешний уровень цен приемлемым для России. При этом он заявил о готовности Москвы к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 марта на 66,35 копейки, до 66,3274 руб./$1, и уменьшил курс евро на 30,57 копейки, до 73,4178 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 54,25 копейки по отношению к пятнице и составил 66,6087 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 46,05 копейки и составил 66,7182 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 477,736 млн, из которых $1 млрд 298,355 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 179,381 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 19,92 копейки, до 73,8042 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 9,37 копейки и составил 74,0718 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 172,734 млн, из которых EUR284,01 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR888,724 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали лишь слабую разнонаправленную динамику в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,18% и 6,2% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц осталась на предыдущем уровне - 6,24% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 6,27% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 6,29%.

"На внутреннем межбанковском рынке сохраняется комфортная обстановка, несмотря на крупный отток ликвидности по налоговым платежам. В последние дни налогового периода наблюдался встречный приток средств в банковскую систему по бюджетному каналу, поэтому уплата налога на прибыль в конце прошлой недели осталась практически незамеченной рынком. Положительный спред ставки MosPrime "овернайт" к ключевой ставке ЦБ расширился до трехнедельного максимума (19 б.п. в понедельник), однако остатки ликвидности банков на корсчетах у регулятора сохраняются на комфортном уровне - более 2 трлн рублей, что, вероятно, позволит достаточно быстро скорректировать ставки", - подчеркивает Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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