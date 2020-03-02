Котировки евробондов РФ корректируются вверх в понедельник на фоне растущих в цене UST

Москва. 2 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций демонстрируют в понедельник восстановительный рост благодаря позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились за счет более активного роста цен и соответствующего падения процентных ставок US Treasuries.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 7 базисных пункта по отношению к закрытию 28 февраля, составив 112,76% от номинала, что соответствует доходности 2,735% годовых (снижение на 2,5 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 23 базисных пункта по отношению к 28 февраля, составив 101,99% от номинала (доходность снизилась на 14 пунктов - до 0,82% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 11,5 базисного пункта по отношению к пятнице и составил 191,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 88 базисных пунктов - до 138,11% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 3,49% годовых), а цены евробондов с погашением в 2042 году выросли на 90 базисных пунктов, до 133,08% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,47% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 12 базисных пунктов - до 112,68% от номинала, что соответствует доходности 2,54% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году выросли на 15 базисных пунктов - до 109,82% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 1,985% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 87 базисных пунктов, подорожав до 130,48% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 3,505% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 53 пункта, до 110,97% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов и составила 2,59% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций в последние дни находится в напряжении из-за произошедшей отвязки динамики отечественных бумаг от движений US Treasuries, что привело в конце февраля к заметному расширению суверенных спредов на фоне бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. Среди негативных для российских долговых бумаг факторов можно выделить новости об активном распространении коронавируса за пределами Китая, резкое падение нефтяных цен, а также рост геополитических рисков из-за ситуации в Сирии. Понятно, что все эти негативные факторы Россия в краткосрочной и среднесрочной перспективе может пережить с минимальными потерями с учетом текущих поступлений в бюджет и имеющихся золотовалютных резервов, но вот если все эти негативные факторы будут сохраняться довольно долго, то это уже несет определенные риски", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Валютные гособлигации России реагируют на внешний негатив более спокойно, нежели рублевые активы, поскольку котировки US Treasuries растут и это в определенной степени оказывает поддержку. В частности, сегодня мы видим даже небольшой ценовой отскок в наших бумагах, хотя суверенные спреды все же расширяются. Участники рынка не исключают, что доходности некоторых выпусков американских гособлигаций на этой неделе могут достичь нулевой отметки и, может быть, даже окажутся в отрицательной зоне. На этом фоне российские долларовые еврооблигации сохранят привлекательность для инвесторов в силу позитивных уровней процентных ставок", - считает Пшонковский.