Нефть на текущей неделе будет торговаться вблизи отметки $50/барр. - Альфа-банк

Волатильность цен на нефть на этой неделе сохранится, и нефть будет торговаться вблизи отметки $50/барр., говорится в обзоре Альфа-банка.

"Поскольку цены на нефть снизились на 23% с начала 2020 г., недостатка в темах для обсуждения на встрече ОПЕК и России, которая состоится в Вене 5-6 марта, не будет, - полагают эксперты банка. - Группа уже сократила добычу нефти на 1,7 млн барр. в сутки в рамках сделки, которая истекает в конце марта. Первоначально, комитет OPEC+ рекомендовал сократить добычу на 600 тыс. барр. в сутки, реагируя на проблемы в связи с коронавирусом. Однако эта цифра сейчас представляется недостаточной для некоторых участников группы".

Как сообщают источники, Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в составе OPEC, и некоторые другие члены картеля обсуждают вероятность сокращения добычи на 1 млн барр. в сутки в 2К20; при этом Эр-Рияд намекает на то, что готов сократить добычу независимо от позиции России. "Поскольку цена на нефть колеблется у отметки $50/барр., то есть практически у своего трехлетнего минимума, возрастает вероятность, что Саудовская Аравия предпримет действия, так как цена на нефть, балансирующая бюджет, для Саудовской Аравии составляет $83,62/барр. Необходимость сокращения в случае с Россией менее очевидна, так как цена на нефть, балансирующая бюджет, для российского бюджета на этот года составляет $51/барр.", - полагают аналитики Альфа-банка.