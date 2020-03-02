Пара доллар/рубль на текущей неделе может попытаться закрепиться в диапазоне 67-68 рублей - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль на текущей неделе может попытаться закрепиться в диапазоне 67-68 рублей, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Давление на валюты развивающихся стран продолжается на фоне активного распространения коронавируса и роста темпов заражения за пределами Китая.

"Рубль упал как к евро, так и к доллару на прошедшей неделе, - напоминают аналитики банка. - Вновь продажам способствовала ситуация на внешних площадках в отсутствии внутренних факторов поддержки. Так, давление на рубль оказывало бегство от риска, проявляющееся в ослаблении валют развивающихся стран и снижении цен на нефть. Плюс к этому, слабый аппетит к рисковым активам сказался на спросе на российские облигации, что снизило спрос на рублевую ликвидность. На таком фоне по итогам недели доллар вырос на 4,2%, поднявшись до 66,9 рубля, евро прибавил 6,2%, до 73,8 рубля".

Отдельно эксперты Промсвязьбанка отметили ситуацию на рынке энергоносителей: "На предстоящей неделе состоится встреча ОПЕК+, на которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем сокращении добычи в рамках соглашения. В случае если странам удастся прийти к консенсусу по данному вопросу, нефть может удержать позиции в диапазоне 50-53 доллара за баррель. В результате уйдет один из факторов давления на национальную валюту". При этом, даже с учетом последнего снижения рынка энергоносителей, российская валюта, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, выглядит фундаментально недооцененной.

"Согласно нашей модели, при текущих ценах на нефть, макропоказателях, а также сезонных факторах фундаментально обоснованными уровнями для пары доллар/рубль выступает диапазон 63,5–64,5 рубля за единицу американской валюты", - заключают эксперты банка.