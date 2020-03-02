Инвесторы осознают, что ведущие центробанки на данный момент имеют весьма ограниченные возможности - "ВТБ Капитал"

После произошедшей на прошлой неделе резкой коррекции на рынках акций и «бегства» инвесторов в защитные активы (в результате чего доходности 10- и 30-летних UST опустились до новых рекордных минимумов) участники рынков ждут, что Федрезерв и другие центробанки придут им на помощь. Однако инвесторы осознают, что ведущие центробанки на данный момент имеют весьма ограниченные возможности, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"Если Федрезерв уже в ближайшее время снизит процентные ставки на 50 бп, то они по определению приблизятся к нулевой отметке, - полагает экономист банка Нил Маккиннон. - У регулятора есть и другие инструменты, такие как наращивание вливаний ликвидности на рынок репо и увеличение ежемесячного объема покупки казначейских облигаций. Однако многие обозреватели критикуют регулятора за накачивание рынка ликвидностью и создание избыточной долговой нагрузки, что лишь раздувает «пузырь» не только на рынках акций, но и, возможно, на рынках облигаций и деривативов".

Для ФРС США и других центробанков худшее, что может произойти, – это если предлагаемые меры монетарной политики не смогут предотвратить схлопывание пузыря и дефляцию в мировой экономике, полагает Нил Маккиннон. ОЭСР, которая сегодня опубликует свои обновленные экономические прогнозы, только что выпустила отчет Corporate Bond Market Trends, Emerging Risks and Monetary Policy, согласно которому объем корпоративного долга на конец 2019 г. достиг рекордных 13,5 трлн долл. в реальном выражении, причем по сравнению с предыдущими кредитными циклами этот долг имеет более низкое качество, более высокую стоимость, более длительные сроки погашения и более слабую защиту инвесторов.

"Вспышка коронавируса случилась в тот момент, когда глобальный экономический цикл уже перешел в фазу спада, а рост мировой торговли начал замедляться, - подчеркивает экономист "ВТБ Капитала". - Инвесторы понимают, что последствия эпидемии вируса для Китая и мировой экономики в целом не ограничатся одним кварталом. Наблюдаемое снижение равновесных процентных ставок потребует от ведущих центробанков снизить номинальные ставки во избежание ужесточения монетарной политики. Morgan Stanley, например, ожидает, что средневзвешенное значение глобальной ключевой процентной ставки опустится до минимума за период с 2012 г.".

Очевидно, что для исправления ситуации регуляторы постараются задействовать инструменты фискальной политики, полагает Нил Маккиннон. Первой из ведущих экономик о смягчении фискальной политики может объявить Великобритания, параметры годового бюджета которой должны быть анонсированы 11 марта. На некоторое увеличение бюджетных расходов могут пойти и власти Китая. "Каковы могут быть масштабы смягчения фискальной политики еврозоны, сказать сложно, а что касается США, то здесь потенциал смягчения ограничен ввиду и без того значительного дефицита, а также приближения ноябрьских президентских выборов". - отмечает эксперт "ВТБ Капитала".