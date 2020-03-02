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02 марта 2020 года 18:19
Инвесторы осознают, что ведущие центробанки на данный момент имеют весьма ограниченные возможности - "ВТБ Капитал"
После произошедшей на прошлой неделе резкой коррекции на рынках акций и «бегства» инвесторов в защитные активы (в результате чего доходности 10- и 30-летних UST опустились до новых рекордных минимумов) участники рынков ждут, что Федрезерв и другие центробанки придут им на помощь. Однако инвесторы осознают, что ведущие центробанки на данный момент имеют весьма ограниченные возможности, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Если Федрезерв уже в ближайшее время снизит процентные ставки на 50 бп, то они по определению приблизятся к нулевой отметке, - полагает экономист банка Нил Маккиннон. - У регулятора есть и другие инструменты, такие как наращивание вливаний ликвидности на рынок репо и увеличение ежемесячного объема покупки казначейских облигаций. Однако многие обозреватели критикуют регулятора за накачивание рынка ликвидностью и создание избыточной долговой нагрузки, что лишь раздувает «пузырь» не только на рынках акций, но и, возможно, на рынках облигаций и деривативов". Для ФРС США и других центробанков худшее, что может произойти, – это если предлагаемые меры монетарной политики не смогут предотвратить схлопывание пузыря и дефляцию в мировой экономике, полагает Нил Маккиннон. ОЭСР, которая сегодня опубликует свои обновленные экономические прогнозы, только что выпустила отчет Corporate Bond Market Trends, Emerging Risks and Monetary Policy, согласно которому объем корпоративного долга на конец 2019 г. достиг рекордных 13,5 трлн долл. в реальном выражении, причем по сравнению с предыдущими кредитными циклами этот долг имеет более низкое качество, более высокую стоимость, более длительные сроки погашения и более слабую защиту инвесторов. "Вспышка коронавируса случилась в тот момент, когда глобальный экономический цикл уже перешел в фазу спада, а рост мировой торговли начал замедляться, - подчеркивает экономист "ВТБ Капитала". - Инвесторы понимают, что последствия эпидемии вируса для Китая и мировой экономики в целом не ограничатся одним кварталом. Наблюдаемое снижение равновесных процентных ставок потребует от ведущих центробанков снизить номинальные ставки во избежание ужесточения монетарной политики. Morgan Stanley, например, ожидает, что средневзвешенное значение глобальной ключевой процентной ставки опустится до минимума за период с 2012 г.". Очевидно, что для исправления ситуации регуляторы постараются задействовать инструменты фискальной политики, полагает Нил Маккиннон. Первой из ведущих экономик о смягчении фискальной политики может объявить Великобритания, параметры годового бюджета которой должны быть анонсированы 11 марта. На некоторое увеличение бюджетных расходов могут пойти и власти Китая. "Каковы могут быть масштабы смягчения фискальной политики еврозоны, сказать сложно, а что касается США, то здесь потенциал смягчения ограничен ввиду и без того значительного дефицита, а также приближения ноябрьских президентских выборов". - отмечает эксперт "ВТБ Капитала".
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03 марта 2020 года 15:36
Рубль в марте, вероятно, будет торговаться около 67 за доллар, т. к. центробанки готовы действовать, чтобы ослабить последствия эпидемии коронавируса, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Рубль был подвержен сильной волатильности в феврале.... читать дальше
.03 марта 2020 года 15:12
Если действия ФРС США будут более консервативными, чем рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал - Райффайзенбанк
Если действия ФРС США будут более консервативными, чем рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Как мы и предполагали, вслед за обвалом, произошедшим в рисковых финансовых активах на прошлой неделе (прежде всего, по индексу S&P), появились заявления... читать дальше
.03 марта 2020 года 14:45
Газпром сохранит позитивный финансовый результат даже при падении цен на сырье, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. "Контракт на поставку, в котором цены на газ меняются помесячно, - это палка о двух... читать дальше
.03 марта 2020 года 14:02
Потенциал роста акций Mosaic окреп после публикации финансового отчета, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ" Анны Калмыковой. Неплохие квартальные финансовые результаты, оптимистичные ожидания в отношении рыночной конъюнктуры в текущем году и заметная недооцененность по ряду... читать дальше
.03 марта 2020 года 13:28
Реакция рынка на отчетность Ростелекома за 2019 г сдержанная, поскольку она в целом соответствует ожиданиям, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Консенсус-прогноз по акции Ростелекома на 12 месяцев: 89... читать дальше
.03 марта 2020 года 13:05
Аналитики банка "Санкт-Петербург" считают, что нервное движение рубля может сохраниться, однако у российской валюты есть хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие недели, говорится в их комментарии. "Рубль подрастал на открытии, однако в ходе торгов приблизился к уровням закрытия... читать дальше
.03 марта 2020 года 12:30
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 17% - до $33,10 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для них была подтверждена. Среди ключевых катализаторов... читать дальше
.03 марта 2020 года 11:47
Москва. 3 марта. Рынок акций РФ утром во вторник отскочил вверх вслед за мировыми площадками на ожиданиях стимулирующих мер центробанков для борьбы с последствиями коронавируса; индексы МосБиржи и РТС отыграли рубежи 2800 и 1330 пунктов. читать дальше
.03 марта 2020 года 11:45
Снижение процентных ставок и повышение стоимости риска может снизить прибыльность банков в средне- и долгосрочной перспективе - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка вступили в 2020 г. с чувством сдержанного оптимизма в отношении акций российских банков, говорится в обзоре эксперта инвестбанка Евгения Кипниса. Рост розничных кредитов, вероятно, замедлится в этом году, а их качество немного ухудшится, однако умеренный рост корпоративного... читать дальше
.03 марта 2020 года 11:24
Локальным фактором для нефтяного рынка остается запланированная на 5-6 марта встреча ОПЕК+, при этом не стоит ожидать быстрого возврата цен на нефть к уровням в районе $60/bbl, пока неопределенность по распространению коронавируса остается в центре внимания инвесторов, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
.03 марта 2020 года 11:08
Пока нет поводов для выхода пары USD/RUB из диапазона 66,0-67,0, а пары EUR/RUB - 73,0-74,5 - Росбанк
Пока нет поводов для выхода пары USD/RUB из диапазона 66,0-67,0, а пары EUR/RUB из диапазона 73,0-74,5, отмечается в комментарии Росбанка. "Российский рубль в понедельник провел крайне волатильную сессию: разброс пары USD/RUB составил 1,2 руб (66,1 на минимуме и 67,3 на максимуме, 66,3 на... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:50
Есть существенные риски ослабления рубля до отметок 69 в паре с долларом и 76-77 в паре с евро - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" на горизонте марта видят существенные риски ослабления рубля до отметок 69 в паре с долларом и 76-77 в паре с евро, сообщается в их обзоре. Перспективы российской валюты в настоящее время преимущественно определяются динамикой распространения коронавируса и... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:42
Цены на нефть могут подрасти до 55 долл./барр. в ближайшее время в виду некоторого улучшения общерыночного сантимента, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на нефть продолжают осторожное восстановление в надежде на поддержку центробанков и ОПЕК+. - отмечают аналитики банка. - Также сегодня... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:26
MSCI может включить GDR Mail.ru в индекс MSCI Russia в ноябре 2020г, пассивный приток $193 млн - "ВТБ Капитал"
обавлен текст после 2-го абзаца) Индексный провайдер MSCI может включить глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru в индекс MSCI Russia в рамках ближайшего ноябрьского полугодового пересмотра, если компания получит листинг на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в первой половине 2020 года, а... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:22
Москва. 3 марта. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль повышается к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets в ожидании стимулирующих мер со стороны ведущих мировых центробанков. читать дальше
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