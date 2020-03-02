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02 марта 2020 года 18:39
Фондовые рынки остаются уязвимыми для краткосрочной коррекции - Julius Baer
Фондовые рынки остаются уязвимыми для краткосрочной коррекции, говорится в комментарии Julius Baer. Опасения в связи с быстрым распространением коронавируса привели к одной из самых интенсивных коррекций на фондовых рынках за последние 120 лет. "Мы продолжаем считать, что инвесторы слишком резко отреагировали на сильный, но временный кризис, который, вероятнее всего, уже в скором времени сменится V-образным восстановлением", - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. Рост опасений в связи с коронавирусом вызвал одну из самых сильных распродаж среди акций компаний индекса S&P 500 со времен Великой Депрессии 1930-х годов, отчасти по причине пассивности паевых фондов и алгоритмического трейдинга. Инвесторы опасаются экономических последствий карантинных мер, и некоторые крупные банки в США предупреждают, что прибыли американских компаний в этом году могут показать снижение. В то время как вспышка вируса действительно вызовет экономический ущерб, эксперты Julius Baer продолжают считать, что эти последствия будут управляемыми, краткосрочными и будут смягчены кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политикой. На выходных Италия объявила, что произведет вливание 3,6 млрд евро в свою экономику. Другие страны, в их числе Германия, вероятнее всего пойдут по тому же пути, если вирус продолжит распространяться. Центральный банк Южной Кореи предусматривает применение нестандартных инструментов регулирования для поддержки пострадавших компаний. "Следует учитывать, что вспышка коронавируса является временным внешним шоком, - подчеркивает Патрик Ланг. - Такие шоковые события отличаются от традиционных рецессий, когда требуется исправлять экономические дисбалансы, что, как правило, является болезненным и длительным процессом. Таким образом, мы продолжаем считать, что шок прошлой недели окажется временным, и распродажа в ближайшие месяцы уступит место V-образному восстановлению. Согласно нашим моделям рынки уже учли сильное сокращение прибылей американских компаний (до 10%). По нашему мнению, такое сокращение вряд ли произойдет, поскольку вирус вряд ли продолжит распространяться весной, и прибыли должны восстановить рост уже во второй половине текущего года. На этом фоне мы подтверждаем свою бычью позицию по фондовым рынкам и циклическим акциям".
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03 марта 2020 года 15:36
Рубль в марте, вероятно, будет торговаться около 67 за доллар, т. к. центробанки готовы действовать, чтобы ослабить последствия эпидемии коронавируса, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Рубль был подвержен сильной волатильности в феврале.... читать дальше
.03 марта 2020 года 15:12
Если действия ФРС США будут более консервативными, чем рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал - Райффайзенбанк
Если действия ФРС США будут более консервативными, чем рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Как мы и предполагали, вслед за обвалом, произошедшим в рисковых финансовых активах на прошлой неделе (прежде всего, по индексу S&P), появились заявления... читать дальше
.03 марта 2020 года 14:45
Газпром сохранит позитивный финансовый результат даже при падении цен на сырье, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. "Контракт на поставку, в котором цены на газ меняются помесячно, - это палка о двух... читать дальше
.03 марта 2020 года 14:02
Потенциал роста акций Mosaic окреп после публикации финансового отчета, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ" Анны Калмыковой. Неплохие квартальные финансовые результаты, оптимистичные ожидания в отношении рыночной конъюнктуры в текущем году и заметная недооцененность по ряду... читать дальше
.03 марта 2020 года 13:28
Реакция рынка на отчетность Ростелекома за 2019 г сдержанная, поскольку она в целом соответствует ожиданиям, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Консенсус-прогноз по акции Ростелекома на 12 месяцев: 89... читать дальше
.03 марта 2020 года 13:05
Аналитики банка "Санкт-Петербург" считают, что нервное движение рубля может сохраниться, однако у российской валюты есть хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие недели, говорится в их комментарии. "Рубль подрастал на открытии, однако в ходе торгов приблизился к уровням закрытия... читать дальше
.03 марта 2020 года 12:30
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 17% - до $33,10 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для них была подтверждена. Среди ключевых катализаторов... читать дальше
.03 марта 2020 года 11:47
Москва. 3 марта. Рынок акций РФ утром во вторник отскочил вверх вслед за мировыми площадками на ожиданиях стимулирующих мер центробанков для борьбы с последствиями коронавируса; индексы МосБиржи и РТС отыграли рубежи 2800 и 1330 пунктов. читать дальше
.03 марта 2020 года 11:45
Снижение процентных ставок и повышение стоимости риска может снизить прибыльность банков в средне- и долгосрочной перспективе - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка вступили в 2020 г. с чувством сдержанного оптимизма в отношении акций российских банков, говорится в обзоре эксперта инвестбанка Евгения Кипниса. Рост розничных кредитов, вероятно, замедлится в этом году, а их качество немного ухудшится, однако умеренный рост корпоративного... читать дальше
.03 марта 2020 года 11:24
Локальным фактором для нефтяного рынка остается запланированная на 5-6 марта встреча ОПЕК+, при этом не стоит ожидать быстрого возврата цен на нефть к уровням в районе $60/bbl, пока неопределенность по распространению коронавируса остается в центре внимания инвесторов, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
.03 марта 2020 года 11:08
Пока нет поводов для выхода пары USD/RUB из диапазона 66,0-67,0, а пары EUR/RUB - 73,0-74,5 - Росбанк
Пока нет поводов для выхода пары USD/RUB из диапазона 66,0-67,0, а пары EUR/RUB из диапазона 73,0-74,5, отмечается в комментарии Росбанка. "Российский рубль в понедельник провел крайне волатильную сессию: разброс пары USD/RUB составил 1,2 руб (66,1 на минимуме и 67,3 на максимуме, 66,3 на... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:50
Есть существенные риски ослабления рубля до отметок 69 в паре с долларом и 76-77 в паре с евро - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" на горизонте марта видят существенные риски ослабления рубля до отметок 69 в паре с долларом и 76-77 в паре с евро, сообщается в их обзоре. Перспективы российской валюты в настоящее время преимущественно определяются динамикой распространения коронавируса и... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:42
Цены на нефть могут подрасти до 55 долл./барр. в ближайшее время в виду некоторого улучшения общерыночного сантимента, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на нефть продолжают осторожное восстановление в надежде на поддержку центробанков и ОПЕК+. - отмечают аналитики банка. - Также сегодня... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:26
MSCI может включить GDR Mail.ru в индекс MSCI Russia в ноябре 2020г, пассивный приток $193 млн - "ВТБ Капитал"
обавлен текст после 2-го абзаца) Индексный провайдер MSCI может включить глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru в индекс MSCI Russia в рамках ближайшего ноябрьского полугодового пересмотра, если компания получит листинг на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в первой половине 2020 года, а... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:22
Москва. 3 марта. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль повышается к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets в ожидании стимулирующих мер со стороны ведущих мировых центробанков. читать дальше
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