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02 марта 2020 года 17:17
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по золоту
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по золоту, говорится в комментарии банка. Котировки золота упали на 5% в прошлую пятницу несмотря на состояние паники на финансовых рынках, что ставит вопрос о возможной вынужденной продаже. "И хотя мы не снимаем с расчета этот вариант, мы не видим ему подтверждений и предполагаем, что причиной падения могло быть закрепление прибылей", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на наличие поддерживающих факторов для золота благодаря сохранению экономической неопределенности, эксперты Julius Bae по-прежнему считают, что его преимущества как защитного актива на данный момент оценены довольно высоко. Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по драгоценному металлу. "Динамика золота в прошлую пятницу оказалась неожиданной, - отмечает Карстан Менке. - Цены снизились почти на 5%, несмотря на всеобщую панику на финансовых рынках из-за эпидемии коронавируса и связанных с нею опасений сильного замедления глобального экономического роста. Более того, динамика золота разошлась с динамикой доходности по Казначейским облигациям США, которая достигла новых рекордных минимумов, то есть не выиграла от роста спроса на защитные активы. Чаще всего причиной для распродажи на рынке золота в пятницу называют вынужденную продажу, которая случается во время значительного стресса на финансовых рынках и связана с феноменом, когда у инвесторов нет выбора, кроме как продать золото, чтобы покрыть потери по долговым ценным бумагам. Однако, на данный момент мы не видим наличия факторов, которые могли бы вызвать вынужденную продажу. Тем не менее, значительная доля рынка золота является внебиржевой, и по ней нет данных". Пятничная распродажа, по мнению эксперта Julius Baer, могла стать всего лишь результатом закрепления прибылей краткосрочными трейдерами, которое было усилено после преодоления важных технических барьеров. "Как мы указывали раньше, несмотря на фундаментальную поддержку благодаря экономической неопределенности из-за коронавируса, мы наблюдали признаки того, что последняя часть недавнего ралли на рынке золота была вызвана техническим трейдингом и следованием тренду. Мы по-прежнему считаем, что преимущества золота как защитного актива на данный момент стоят довольно дорого, и сохраняем нейтральную позицию по металлу", - подчеркивает Карстен Менке.
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03 марта 2020 года 15:36
Рубль в марте, вероятно, будет торговаться около 67 за доллар, т. к. центробанки готовы действовать, чтобы ослабить последствия эпидемии коронавируса, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Рубль был подвержен сильной волатильности в феврале.... читать дальше
.03 марта 2020 года 15:12
Если действия ФРС США будут более консервативными, чем рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал - Райффайзенбанк
Если действия ФРС США будут более консервативными, чем рыночные ожидания, то вновь может произойти обвал, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Как мы и предполагали, вслед за обвалом, произошедшим в рисковых финансовых активах на прошлой неделе (прежде всего, по индексу S&P), появились заявления... читать дальше
.03 марта 2020 года 14:45
Газпром сохранит позитивный финансовый результат даже при падении цен на сырье, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. "Контракт на поставку, в котором цены на газ меняются помесячно, - это палка о двух... читать дальше
.03 марта 2020 года 14:02
Потенциал роста акций Mosaic окреп после публикации финансового отчета, говорится в комментарии аналитика ГК "ФИНАМ" Анны Калмыковой. Неплохие квартальные финансовые результаты, оптимистичные ожидания в отношении рыночной конъюнктуры в текущем году и заметная недооцененность по ряду... читать дальше
.03 марта 2020 года 13:28
Реакция рынка на отчетность Ростелекома за 2019 г сдержанная, поскольку она в целом соответствует ожиданиям, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Консенсус-прогноз по акции Ростелекома на 12 месяцев: 89... читать дальше
.03 марта 2020 года 13:05
Аналитики банка "Санкт-Петербург" считают, что нервное движение рубля может сохраниться, однако у российской валюты есть хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие недели, говорится в их комментарии. "Рубль подрастал на открытии, однако в ходе торгов приблизился к уровням закрытия... читать дальше
.03 марта 2020 года 12:30
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 17% - до $33,10 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для них была подтверждена. Среди ключевых катализаторов... читать дальше
.03 марта 2020 года 11:47
Москва. 3 марта. Рынок акций РФ утром во вторник отскочил вверх вслед за мировыми площадками на ожиданиях стимулирующих мер центробанков для борьбы с последствиями коронавируса; индексы МосБиржи и РТС отыграли рубежи 2800 и 1330 пунктов. читать дальше
.03 марта 2020 года 11:45
Снижение процентных ставок и повышение стоимости риска может снизить прибыльность банков в средне- и долгосрочной перспективе - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка вступили в 2020 г. с чувством сдержанного оптимизма в отношении акций российских банков, говорится в обзоре эксперта инвестбанка Евгения Кипниса. Рост розничных кредитов, вероятно, замедлится в этом году, а их качество немного ухудшится, однако умеренный рост корпоративного... читать дальше
.03 марта 2020 года 11:24
Локальным фактором для нефтяного рынка остается запланированная на 5-6 марта встреча ОПЕК+, при этом не стоит ожидать быстрого возврата цен на нефть к уровням в районе $60/bbl, пока неопределенность по распространению коронавируса остается в центре внимания инвесторов, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
.03 марта 2020 года 11:08
Пока нет поводов для выхода пары USD/RUB из диапазона 66,0-67,0, а пары EUR/RUB - 73,0-74,5 - Росбанк
Пока нет поводов для выхода пары USD/RUB из диапазона 66,0-67,0, а пары EUR/RUB из диапазона 73,0-74,5, отмечается в комментарии Росбанка. "Российский рубль в понедельник провел крайне волатильную сессию: разброс пары USD/RUB составил 1,2 руб (66,1 на минимуме и 67,3 на максимуме, 66,3 на... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:50
Есть существенные риски ослабления рубля до отметок 69 в паре с долларом и 76-77 в паре с евро - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" на горизонте марта видят существенные риски ослабления рубля до отметок 69 в паре с долларом и 76-77 в паре с евро, сообщается в их обзоре. Перспективы российской валюты в настоящее время преимущественно определяются динамикой распространения коронавируса и... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:42
Цены на нефть могут подрасти до 55 долл./барр. в ближайшее время в виду некоторого улучшения общерыночного сантимента, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на нефть продолжают осторожное восстановление в надежде на поддержку центробанков и ОПЕК+. - отмечают аналитики банка. - Также сегодня... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:26
MSCI может включить GDR Mail.ru в индекс MSCI Russia в ноябре 2020г, пассивный приток $193 млн - "ВТБ Капитал"
обавлен текст после 2-го абзаца) Индексный провайдер MSCI может включить глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru в индекс MSCI Russia в рамках ближайшего ноябрьского полугодового пересмотра, если компания получит листинг на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в первой половине 2020 года, а... читать дальше
.03 марта 2020 года 10:22
Москва. 3 марта. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль повышается к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets в ожидании стимулирующих мер со стороны ведущих мировых центробанков. читать дальше
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