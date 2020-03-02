Рубль, вероятно, пока останется в широком диапазоне 65,5-68 за доллар - БКС

Курс российского рубля пока, вероятно, останется в широком диапазоне 65,5-68 за доллар, при этом риски движения к уровням, близким к 70, оцениваются как достаточно существенные в мартовской перспективе, сообщается в комментарии "БКС Премьер".

"На наш взгляд, в последних заявлениях ФРС присутствует достаточно ясный сигнал о том, что регулятор готов к новым раундам монетарной поддержки экономического роста - усилившиеся вирусные риски, по всей видимости, делают необходимость данной поддержки своевременной. В то же время мы обращаем внимание на тот факт, что усилия монетарных регуляторов на этот раз могут характеризоваться значительно меньшей эффективностью в поддержке как рыночной конъюнктуры, так и темпов роста основных мировых экономик, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Основной фактор негативного давления в виде распространения вирусной угрозы, на наш взгляд, вряд ли удастся нейтрализовать традиционными инструментами в виде "заливки" рынков и экономики деньгами. Возвращаясь к текущим реалиям рынка, мы видим, что "отскочить" удалось как нефти до уровней выше 51$, так и рублю - до уровней 66,5 рублей за доллар. Мы сохраняем весьма сдержанное отношение к такому восстановительному росту рынков - фундаментальных поводов для устойчивого восстановления котировок, пока что не появилось".

Перспектива ближайшей недели для российских рынков может оказаться условно позитивной, считает А. Покатович. Итоги грядущего заседания ОПЕК+, если экспортёры примут решение о реализации мер дополнительного сокращения нефтедобычи, могут поддержать ценовую конъюнктуру нефтяного рынка - нефтяные цены продолжат формироваться в диапазоне $50-55. Курс российского рубля, вероятно, также будет оставаться в широком диапазоне 65,5-68 рублей за доллар, полагает специалист компании.

Аналитик предупреждает, что от пока ничем не подкрепленного оптимизма рынки могут весьма быстро развернуться к полноценному пессимизму и панике. "По нашим оценкам, переоценка вирусных рисков все еще не завершена, панические настроения все еще не затронули некоторые группы инвесторов. С учетом этого, "вирусный спад" в краткосрочной перспективе может не только возобновиться, но и усилиться. Риски продолжения спада рынков на дополнительные 15-20%, а также движения курса рубля к уровням, близким к 70, оцениваются нами как достаточно существенные в мартовской перспективе", - указывает Антон Покатович.