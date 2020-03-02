Атон рекомендует использовать фактор коронавируса как шанс для удачной покупки ADR Норникеля

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" рекомендует использовать снижение котировок американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) как возможность для удачной покупки этих бумаг, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова и Марии Федоровой.

"Китай - крупнейший потребитель металлопродукции "Норникеля". К тому же это крупнейший автомобильный рынок. Коронавирус оказывает давление на спрос и цены, и такая ситуация может сохраниться несколько месяцев, в зависимости от развития и распространения инфекции. Мы считаем, что в автомобильной промышленности, несмотря ни на что, продолжатся структурные изменения, поэтому в низкой стоимости ADR "Норильского никеля" мы усматриваем благоприятную возможность для покупок", - пишут эксперты.

По мнению экспертов, "Норникель" является уникальной долгосрочной историей. "Ни одна другая компания не предлагает столь эффективной ставки на неизбежное увеличение доли электромобилей и гибридных моделей, а также ужесточение регулирования выбросов. Для инвестора "Норникель" - это крупная компания ($50 млрд) с уникальной корзиной металлов (никель + палладий), хорошей ликвидностью ($90 млн в день) и превосходной дивидендной доходностью (не менее 10%). Для полноты картины следует отметить перспективные проекты роста (Южный кластер и СП с "Русской платиной") и самый низкий в мире уровень себестоимости в отрасли", - отмечают они.

Аналитики ИК скорректировали модель оценки "Норильского никеля" с учетом текущих цен на металлы, добываемые ГМК, и финпоказателей за 2019 год.

"Мы внесли изменения в модель оценки "Норникеля" с учетом операционных и финансовых результатов компании за 2019 год и скорректировали уровень предполагаемых цен на сырье. Мы берем за основу спотовые цены, полагая, что в условиях высокой волатильности на рынке и неопределенности, связанной с коронавирусной инфекцией, используемая до этого модель в значительной степени утратила актуальность. Наши прогнозы могут показаться достаточно агрессивными - 10-14% выше консенсус-оценки по показателям EBITDA и чистой прибыли", - говорится в обзоре.

Прогнозная стоимость ADR "Норникеля", рассчитанная аналитиками ИК, была повышена до $40 за штуку, при этом рейтинг "выше рынка" для этих бумаг был подтвержден.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норильского никеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $34,59 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $30,06 за штуку.