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28 февраля 2020 года 19:52

Рынок акций РФ на короткой неделе обвалился к уровням августа по индексу РТС на панических распродажах

Рынок акций РФ на короткой торговой неделе в конце февраля обвалился к уровням конца августа по индексу РТС на массированных распродажах, вызванных паническим бегством инвесторов из рисковых активов из-за опасений замедления глобальной экономики в условиях распространения короновируса за пределами Китая. Обвальное недельное падение стало рекордным за последние года, причем откат наблюдался на всех мировых фондовых и сырьевых площадках, а спросом пользовалось золото.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 20 по 26 февраля составил порядка $70 млн против притока $50 млн неделей ранее (первая неделя оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $50 млн, на предыдущей неделе приток равнялся $70 млн (третья неделя притока).

В период с 25 по 28 февраля индекс МосБиржи упал на 10,3% и составил 2785,08 пункта, индекс РТС потерял 14,8% и достиг 1299,69 пункта на фоне роста доллара до 67,52 руб./$1 (+3,45 рубля). Майская нефть Brent в этот период подешевела на 15,6% или $9,1 (до $49,3 за баррель).

Рынок акций РФ во вторник ощутимо упал вслед за мировыми площадками из-за усиления опасений негативного влияния коронавируса из Китая на мировую экономику, поскольку вирус распространился на Южную Корею и Италию; индекс МосБиржи упал в район 3000 пунктов, индекс РТС обвалился ниже 1450 пунктов, при этом масштабы потерь индикаторов (-3,3% и -5,2%) стали рекордными с начала апреля 2018 года. Лидерами отката выступили акции "Яндекса" (-7,9%), а бумаги "Полюса" (+3,2%) обновили максимум.

Власти Южной Кореи объявили 23 февраля наивысший, "красный", уровень угрозы на фоне стремительного роста числа зараженных COVID-19. Италия заняла третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи. Нефть Brent упала ниже $55 за баррель.

В среду рынок акций обновил минимумы индексов с начала декабря на фоне общемирового отката из-за опасений распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая, после чего отскочил вверх вместе с фондовой Америкой; индекс МосБиржи поднялся в район 3020 пунктов за счет роста "тяжелых" бумаг Сбербанка (+2,3%) и "ЛУКОЙЛа" (+1,5%).

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Эти санкции против РФ были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году, с тех пор они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Нефть Brent вечером в среду локально поднималась к $54,8 за баррель на статистике Минэнерго США о запасах сырья (резервы нефти выросли всего на 0,45 млн баррелей, при прогнозах роста на 2,6-2,8 млн баррелей), однако впоследствии падение цен продолжилось.

В четверг рынок акций РФ оказался под давлением массированных распродаж на фоне безостановочного падения нефти, индекс РТС во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (-10%) обвалился ниже 1390 пунктов - к уровню октября 2019 года, индекс МосБиржи упал до 2915 пунктов. Внешние фондовые площадки также подавали негативные сигналы из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики, что усилило бегство инвесторов из рисковых активов. Нефть Brent упала ниже $51 за баррель, обновив минимум более чем за год.

Откат акций Сбербанка (-3,2%) сдерживался публикацией неплохого отчета за 2019 год по МСФО (чистая прибыль в IV квартале выросла на 20%, до 212 млрд рублей; банк сохранил прогнозы по финансовым показателям на 2020 год). Продолжился рост бумаг золотодобывающих компаний во главе с обновившим максимум "Полюсом" (+3%).

Обвальное падение рынка акций достигло пика в пятницу на фоне массированных панических распродаж на опасениях рецессии в мировой экономике из-за быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на утро пятницы коронавирус был зафиксирован в 46 странах мира. Индекс МосБиржи упал к 2785 пунктам (минимум с октября), а индекс РТС обвалился ниже 1300 пунктов - минимум с августа прошлого года. Нефть Brent рухнула ниже $50 за баррель, а доллар превысил 67,5 руб./$1.

По итогам недели с 25 по 28 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги "ТГК-14" (-21%), "Аэрофлота" (-20%), "Сургутнефтегаза" (-18%); лучше рынка оказались акции "Акрона" (+2%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+2%).

Динамику рынка акций РФ в начале марта будут по-прежнему определять новости вокруг распространения коронавируса из Китая, а также решение мартовского саммита ОПЕК+ по расширению ограничения добычи сырья. Коридор движения индекса Мосбиржи может составить 2700-2850 пунктов, для индекса РТС - 1230-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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