Рынок акций РФ завершил неделю и февраль обвалом на рекордных оборотах МосБиржи

Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю обвальным падением индексов на фоне общемирового отката из-за опасений замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая; дневной объем торгов акциями из индекса МосБиржи достиг в пятницу исторического максимума.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал до 2785,08 пункта (-4,5%, на пике отката индекс падал ниже 2750 пунктов), индекс РТС - до 1299,69пункта (-6,2%, на пике паники индикатор падал ниже 1280 пунктов - уровень конца августа 2019г); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 9,6%.

Доллар вырос до 67,52 рубля (+1,5 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 10,3-14,8%, доллар вырос на 3,45 рубля. С начала года индексы потеряли 8,6% и 16,1% соответственно, доллар подорожал на 5,54 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-9,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-8,2% и -8,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-8,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-7,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-6,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-6,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-6,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-5,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-5,5%), "Мосбиржи" (-5,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-5,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-5%).

Подросли только обыкновенные акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,2%).

Опасения инвесторов вызывает быстрое распространение коронавируса COVID-19 за пределами Китая. На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4,441 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

В пятницу обвалилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 3,7%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,4%, китайский Shanghai Composite потерял 3,7%), следом падает Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 4,1-4,5%) и продолжился обвал в США (индекс S&P 500 упал на 2,6%) на фоне распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

В США основные индексы могут завершить неделю наибольшим снижением со времен финансового кризиса 2008 года.

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 83 тыс. На утро пятницы коронавирус зафиксирован в 46 странах мира, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Нефть в пятницу также обвалилась, обновив минимумы более чем за 13 месяцев; цена Brent откатилась ниже $50 за баррель и к 18:50 МСК оказалась на $1,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $49,28 за баррель (-4,7% и -2,1% накануне), апрельская цена WTI - $44,25 за баррель (-6% и -3,4% в четверг).

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в конце недели падение на мировых рынках ускорилось: фронтально снижаются все рисковые активы - акции, сырье, валюты развивающихся стран. Поводом для массовой распродажи остается распространение коронавируса (число заболевших в Южной Корее уже превысило 2000 человек, в Италии их более 650). Если до этой недели реакция инвесторов на вирус была сравнительно спокойной и ощутимая динамика была локальной по признаку географии или периода, то сейчас в красной зоне оказались даже рынки Европы и США, поддерживаемые национальными банками и вербальными интервенциями со стороны политиков.

Нефть продолжает снижаться вместе с рисковыми активами, цена марки Brent протестировала $50 за баррель, где котировки могут задержаться до заседания ОПЕК+. Поддержку нефтяным котировкам могут оказать сообщения о том, что Саудовская Аравия предложила сократить добычу на 1 млн б/с, что существенно превышает предложенное техническим комитетом соглашения ограничение в 600 тыс. б/с.

Помимо серьезных глобальных рисков, давление на рубль оказывает эскалация военного столкновения в Сирии, где в ходе авианалета погибли несколько десятков турецких военных, что увеличивает риски дальнейшей эскалации в регионе, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, ситуацию на рынках можно назвать двумя словами - легкая паника. Заявления в США о тысячах людей под наблюдением о подозрении на коронавирус сначала уронили американские индексы, затем азиатские, а вместе с ними провалились рынки РФ и Европы. Объем сделок в основной секции "Московской биржи" превысил 180 млрд рублей, что можно объяснить лишь закрытием ордеров по фиксации убытков. Нефть Brent пробила вниз отметку $50 за баррель, также упали золото, никель, платина и серебро. По сути, зона поддержки 2820-2850 пунктов по индексу МосБиржи осталась незамеченной рынком, падение прекратилось лишь на следующем рубеже 2720-2750 пунктов. После подобных обвалов высоки шансы на технический отскок, но сама причина пессимизма пока не ликвидирована, поэтому у оптимистов нет повода для разворота тенденции. Впрочем, в долгосрочной перспективе текущие уровни смотрятся вполне привлекательными. Это касается и сектора металлургии, а также нефти и газа.

Саудовская Аравия сократила мартовские планы на отгрузку нефти Китаю на 500 тыс. б/с в связи со снижением спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий. Пожалуй, это единственная позитивная новость на рынке нефти. Падение текущей недели является самым значимым с января 2016 года. Все больше аналитиков ждет от ОПЕК+ более решительных шагов. Ранее технический комитет рекомендовал дополнительно сократить добычу на 0,6 млн б/с, но рынок уже закладывает решение о сокращении на 1,0 млн б/с.

В периоды общественной паники рынки с трудом могут удержаться от дальнейшего падения. Потребители склонны больше думать о здоровье и рисках вирусной инфекции, чем о покупке товаров. С другой стороны, после столь массированных распродаж растет вероятность технической коррекции. Поэтому не стоит исключать выход американских индексов в "плюс" в течение сессии. Впрочем, если появятся очередные новости о росте заболеваемости в США, то настроения могут вновь ухудшиться, тем более что впереди выходные, в течение которых ожидается больше негативных, чем позитивных новостей. На рынке акций РФ двухдневный обвал сделал многие бумаги крайне привлекательными для долгосрочных вложений, отмечает Кочетков.

По словам аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, рынки упали из-за общемировых опасений выхода коронавируса из-под контроля и связанной с этим потенциальной глобальной рецессией. При этом российский рынок показал более глубокое снижение, нежели западные аналоги, что может быть связано с рядом факторов.

Во-первых, развивающиеся рынки обычно демонстрируют более выраженную динамику снижения в периоды бегства из риска, и, напротив, более уверенный рост - в периоды глобального подъема риск-аппетитов. Во-вторых, на степень наблюдаемого снижения российского рынка влияет падение цен на нефть (Brent уже протестировала психологически важную отметку $50 и может пойти ниже в направлении $48). В-третьих, "медвежьи" настроения заметно усиливает напряженность геополитического фона, связанная как с эскалацией ситуации в сирийском Идлибе, где происходят масштабные боевые действия, способные усилить градус наметившейся конфронтации между Москвой и Анкарой, так и с активизацией санкционной риторики Запада. В частности, по данным СМИ, в Брюсселе рассматривают возможность введения санкций в отношении ряда структур РФ и Китая за их якобы враждебную киберактивность, а политики в Вашингтоне снова говорят об угрозе внешнего вмешательства в выборы президента США, отмечает Дейнека.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков также констатирует бегство инвесторов из рисковых активов. Индекс волатильности VIX, отражающий настроения инвесторов, взлетел к 49 пунктам и достиг максимума с ноября 2008 года. К теме коронавируса добавилась эскалация напряженности в Сирии, что ускорило отток средств из рисковых активов. Агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия сократит поставки нефти в Китай в марте как минимум на 500 тыс. б/с. В преддверии министерской встречи ОПЕК+ на следующей неделе Саудовская Аравия настаивает на сокращении добычи на 1 млн б/с против рекомендованных техническим комитетом 600 тыс. б/с в дополнение к действующим 1,7 млн б/с.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, масштабы падения рынка акций в конце февраля являются рекордными с апреля 2018 года, когда было объявлено об американских санкциях против России. Тогда катализатором падения стал фактор, касавшийся только России, а сейчас российский рынок падает вместе с глобальными площадками.

Помимо новостей об эпидемии коронавируса, внимания заслуживают события в Сирии. По данным Bloomberg, в результате авиаударов в этом регионе погибли 33 турецких военнослужащих. События развиваются стремительно, а сообщения о них в СМИ весьма противоречивы; турецкие и российские официальные лица, судя по их заявлениям, ищут способы разрядить обстановку как можно быстрее. Министр обороны США Марк Эспер накануне исключил возможность поддержки Турции со стороны США.

После закрытия торгов вступают в силу итоги квартальной ребалансировки индексов MSCI. Незначительное увеличение доли китайских акций приведет к почти незаметному сокращению веса России в индексе MSCI EM. "Норникель" (MOEX: GMKN) вытеснит "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) с четвертого места в верхней группе индекса MSCI Russia 10/40, напоминают эксперты Sberbank CIB.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами падения в пятницу выступили акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-13,2%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-12,2%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-11,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-11,6%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-11,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-10,8%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-10,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+9,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+7%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+4,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,6%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,4%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+4,1% и +7,2% "префы"), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи достиг рекорда - 184,65 млрд рублей (из них 34,849 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").