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28 февраля 2020 года 19:12

Цены евробондов РФ по итогам недели заметно упали из-за бегства инвесторов от риска

Москва. 28 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно упали из-за бегства глобальных инвесторов из рисковых активов на волне опасений относительно масштабов негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику после того, как его следы стали обнаруживаться в других регионах мира (Южная Корея, Италия, Иран). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, резко выросли в цене за счет спроса инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к существенному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

После относительно неликвидных торгов понедельника из-за официального выходного дня в России, во вторник котировки отечественных евробондов продемонстрировали нейтральную динамику на фоне отсутствия ярко выраженных движений в секторе американских казначейских обязательств. Таким образом, в начале недели российские еврооблигации все еще воспринимались инвесторами как "защитные" активы, и их динамика повторяла движения US Treasuries.

Вместе с тем в середине недели произошла переоценка участниками рынка статуса отечественных бумаг, и из разряда "защитных" они перешли в категорию рисковых активов, и тем самым произошла отвязка их динамики от US Treasuries, спрос на которые по-прежнему сохранился. При этом доходность еврооблигаций РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 3 базисных пункта, до 2,65% годовых. Процентные ставки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году также подросли на 3 базисных пункта, до 3,38% годовых. В целом динамика отечественных евробондов соответствовала общемировым настроениям в отношении еврооблигаций развивающихся стран, которые оказались во власти продавцов.

Настроения на мировых рынках капитала формировали в основном новости относительно распространения китайского коронавируса и оценок его влияния на мировую экономику. Дополнительным негативным фактором для российских еврооблигаций выступали также падающие цены на нефть (котировки нефтяных фьючерсов на сорт Brent в конце недели локально опускались ниже отметки $50 за баррель).

Пик ценового падения российских суверенных еврооблигаций пришелся на последние два дня недели на фоне общемирового бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. В частности, снижение котировок "длинных" выпусков отечественных евробондов в четверг достигало 100-160 базисных пунктов, а рост доходностей доходил до 7-11 базисных пунктов. В результате CDS на российские долговые бумаги выросли 27 февраля до 80 базисных пунктов. При этом доходности US Treasuries упали до очередных многолетних минимумов. В последний же день недели ценовые потери "длинных" бумаг достигали 230-280 базисных пунктов, а рост процентных ставок - 11-17 базисных пунктов.

Давление на финансовые рынки усилилось после того, как президент США Дональд Трамп не смог обнадежить инвесторов, обеспокоенных распространением коронавируса. Президент США в среду заявил, что власти страны готовы к любым вариантам развития ситуации с коронавирусом. По его мнению, масштабное распространение заболевания в стране вовсе не является чем-то неизбежным. Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу координировать работу экспертов и правительственных структур по сдерживанию распространения вируса. Тем временем в Северной Калифорнии был подтвержден случай заражения человека, который не ездил в регионы, где была зафиксирована вспышка вируса, и не контактировал с кем-либо, кто посещал эпицентры распространения заболевания.

Падение на мировых рынках капитала вызвали растущие опасения относительно активного распространения коронавируса за пределами Китая. Темпы заболеваемости за пределами КНР стали более высокими, чем в самой стране, и это вызвало опасения, что мир находится на пороге пандемии, которая нанесет тяжелый урон глобальному экономическому росту. На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4,441 тыс., а общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 83 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post. На утро пятницы коронавирус зафиксирован в 46 странах мира, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,78% и составила 112,94% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 72 базисных пункта и 28 февраля составил 174 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 3% (их доходность выросла на 21 пункт - до 3,53% годовых), с погашением в 2042 году - на 2,9% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 50 базисных пунктов и составил 218 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 3% (их доходность выросла на 19 базисных пунктов и составила 3,54% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене за неделю 1,33%, подешевев до 110,45% от номинала (его доходность выросла на 21 базисный пункт и составила 2,67% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,87%, до 112,63% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов и составила 2,55% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,15%, до 109,58% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 44 пункта и составил 115 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка подрасти в рамках коррекции на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после обвала в конце февраля из-за заметно выросших рисков негативного влияния на мировую экономику китайского коронавируса, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках капитала, которая в свою очередь будет определяться новостями относительно распространения нового коронавируса и оценок инвесторов его негативного влияния на глобальную экономику. Но с учетом того, что по итогам последней недели февраля мировые рынки продемонстрировали заметное падение, составившее по различным активам от 10% до 20%, что в определенной степени сняло их "переоцененность", можно прогнозировать некоторую стабилизацию ситуации, что может привести к ценовому отскоку и долговых бумаг России.


Опубликовано: /Финмаркет/
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