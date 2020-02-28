Рубль к середине дня частично отыграл утренние потери, но остается в заметном минусе к доллару и евро

Москва. 28 февраля. Доллар США и евро заметно подрастают в пятницу днем на "Московской бирже"; тем не менее рубль смог отыграть около трети падения, наблюдавшегося в первой половине дня в основных валютных парах, благодаря наметившемуся отскоку нефтяных цен.

Курс доллара США составил 67,1175 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,1 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов (на пике роста доллар достигал отметки 67,65 руб./$1, что было максимумом с 4 января 2019 года). Евро стоил 73,7975 руб./EUR1, подорожав на 1,26 рубля (в ходе утренних торгов европейская валюта поднималась до 74,74 руб./EUR1, максимум с 4 марта прошлого года). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,17 рубля - до 70,12 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на период с 29 февраля по 2 марта на 1,38 рубля, до 66,9909 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,08 рубля, до 73,7235 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро в ходе торгов в пятницу днем вслед за большинством валют emerging markets, которые дешевеют на опасениях относительно распространения коронавируса за пределами Китая, а также из-за продолжающегося снижения нефтяных цен. На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4,441 тыс., при этом общее число случаев заражения вирусом в мире превысило 83 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post. На утро пятницы коронавирус зафиксирован в 46 странах мира, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

На этом фоне продолжают активно снижаться цены на нефть, в частности котировки нефтяных фьючерсов на сорт Brent в ходе торгов 28 февраля локально опускались до $49,6 за баррель (минимум с декабря 2018 года). Вместе с тем к середине дня падение цен на нефть эталонных марок сократилось. Так, майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 2,03% - до $50,68 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже снизились к этому времени на 2,76% - до $45,79 за баррель (их стоимость в ходе торгов в пятницу падала более чем на 4%).

Страны ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 5-6 марта, демонстрируют "вновь появившуюся готовность" к достижению на следующей неделе соглашения, которое позволит стабилизировать нефтяной рынок, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. В начале февраля технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года, которая заканчивается в марте, на весь год, при этом углубить эти сокращения на 600 тыс. б/с на второй квартал текущего года. Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении добычи на 1 млн б/с, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По информации газеты, Эр-Рияд предлагает разделить сокращение между четырьмя странами: Кувейтом, ОЭА, Россией и Саудовской Аравией.

Дополнительным фактором давления на нацвалюту, по мнению экспертов, выступает также рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где между Москвой и Анкарой возникли разногласия по Идлибской зоне деэскалации. Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. В противном случае Анкара грозила начать в Идлибе военную операцию. Очередное обострение ситуации произошло в ночь на 28 февраля. Турецкие власти сообщили, что более 30 турецких военных погибли в Идлибе в результате налетов ВВС Сирии. На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на гибель сослуживцев турецкие военные в ночь на пятницу нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе как с воздуха, так и с земли.

По словам руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой, рубль находится под давлением нескольких факторов. В первую очередь, падение мировых индексов привело к снижению всех валют развивающихся рынков, в том числе и рубля. Влияние на рубль, в основном, передается через канал снижения цен на энергоносители - при цене на нефть $50 за баррель Brent равновесное значение валютного курса составляет 67 руб./$1, поэтому можно говорить о том, что основным фактором ослабления курса рубля является конечно падение цен на нефть. При этом, поскольку сегодня курс опустился несколько ниже указанной отметки, это указывает на воздействие дополнительных негативных факторов. Первый очевидный из них - это эскалация геополитической напряженности в Сирии, валютный рынок не только начинает косвенно учитывать премию за растущую вероятность военного конфликта в регионе, но и возможный рост санкционных рисков, который может последовать. Еще одно беспокойство - приток нерезидентов, наблюдавшийся до сих пор в российский долговой рынок, который определялся ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки. Сейчас, в условиях резкого снижения курса, не совсем ясно, готов ли будет ЦБ продолжать снижение ключевой ставки, в результате чего капитальный счет может сильно ослабнуть и перестанет оказывать поддержку рублю.

"Тем не менее, ключевым фактором для дальнейшего движения курса будет безусловно ситуация на сырьевых рынках - изменение цены на нефть на $10 за баррель должно приводить к росту доллара приблизительно на 5 рублей при движении цен вниз, так как бюджетное правило работает ассиметрично и купирует только риски укрепления курса", - полагает Орлова.

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что российские активы снижаются вместе с остальным миром. При этом рубль слабеет быстрее прочих валют развивающихся стран. Помимо серьезных глобальных рисков, давление на российскую валюту оказывает эскалация военного столкновения в Сирии. Сегодня в ходе авианалета погибли несколько десятков турецких военных, что увеличивает риски дальнейшей эскалации в регионе. Если нервные движения на мировых рынках продолжатся, то рубль может упасть до 68 руб./$1. Но у рубля все же есть хорошие шансы для отскока в диапазон 65-66 руб./$1 в ближайшие пару недель. При этом в среднесрочной перспективе курс рубля сможет укрепиться до 65 руб./$1, если текущая оценка рисков от коронавируса окажется чрезмерной, что довольно вероятно.

"Рубль продолжает стремительное падение, реагируя на мировую панику. В краткосрочной перспективе факторов для поддержки рубля немного, поэтому у нацвалюты высокие шансы на сохранение слабых позиций в ближайшие дни. Позитивным событием может стать заседание ОПЕК+ 5-6 марта в Вене, для которого все более вероятным сценарием становятся новые меры по дополнительному сокращению добычи нефти. При этом инвесторы все меньше верят в российский долг. Вчера доходности ОФЗ, следуя за российской валютой, прибавили от 6 до 17 базисных пунктов, вернувшись на уровень начала февраля, когда рынок еще не получил "мягких" сигналов от Банка России. Инфляция и инфляционные ожидания создают условия для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, однако высокая волатильность на финансовых рынках ограничивает действия Банка России. Учитывая все факторы, ЦБ РФ в текущей ситуации, скорее всего, выберет выжидательную позицию и сохранит ключевую ставку неизменной на заседании в марте из-за существующих рисков для финансовой стабильности на фоне девальвации рубля и падения цен на нефть", - считают эксперты Росбанка (MOEX: ROSB).

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла за день на 6 базисных пунктов (б.п.), составив 28 февраля 6,19% годовых, ставка на семидневный срок увеличилась на 5 б.п., до 6,21% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на сроки 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев выросли по сравнению с предыдущим днем на 3 б.п. и составили 6,24%, 6,26% и 6,31% годовых соответственно.