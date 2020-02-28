Рубль значительно "перепродан" - ИК "Фридом Финанс"

Рубль значительно "перепродан", и в краткосрочном периоде курс рубля к евро будет восстанавливаться, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина.

Текущее отклонение EUR/RUB от целевого недельного диапазона в 60,9-70,9 рубля за евро, определенного статистикой краткосрочной волатильности, является близким к беспрецедентному, указывает А. Осин. C учетом курса евро к рублю в 74 на середину дня, вероятность такого отклонения на основе данных с 1997 года составляет всего 1%. "Рубль значительно "перепродан", на этом фоне и в отсутствие "свежих" драйверов для "медвежьей" динамики российских рынков, на фоне рыночных слухов о планах ОПЕК+ по сокращению объема предложения нефти на 1 млн баррелей, полагаю, что в краткосрочном периоде рынок и курс рубля к евро будут восстанавливаться от минимумов пятницы, составляющих 2744,18 пункта и 74,71 рубля за евро", - указывает эксперт ИК "Фридом Финанс".

Однако учитывая, что пробит вверх недельный тренд EUR/RUB, сформированный в середине 2018 года, рынку будет сложно в краткосрочном периоде восстановиться быстро, полагает Александр Осин. "На следующей неделе преобладают шансы нового раунда снижения курса рубля к евро с целевым диапазоном в 71,7-76 рублей. Впрочем, риски данного прогноза учитывая высокую волатильность рынка являются повышенными", - заключает аналитик ИК "Фридом Финанс".