Итоги февраля: коронавирус заставил вспомнить кризис 2008 года - ИК "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок в первой половине февраля удерживался в "боковике" с попытками подняться выше, после чего перешел в пике вслед за мировыми биржами, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Основной причиной продаж стало стремительное распространение коронавируса, очаги которого теперь наблюдаются в азиатских и европейских странах, а первый случай заболевания был зафиксирован и в США. Рублевый индекс Мосбиржи завершает февраль падением чуть более чем на 9%. Долларовый РТС обвалился более чем на 14%, ощутив дополнительное давление из-за ослабления рубля.

"Рублевый и долларовый индексы с технической точки зрения вступают в март, находясь у важных среднесрочных поддержек, - указывает Елена Кожухова. - С учетом стремительности падения последних дней имеет смысл посмотреть на месячные графики (так как цели снижения на недельных уже были достигнуты). Ближайшими поддержками для индексов Мосбиржи и РТС выступают районы средних полос Боллинджера 2625 и 1275 пунктов соответственно. Пробой указанных отметок откроет среднесрочные перспективы падения к 2155 и 1030 пунктам - к минимумам с 2018 года. В текущих панических условиях нельзя исключать даже столь пессимистичного сценария. Важными сопротивлениями выступают отметки 2870 и 1400 пунктов - при их преодолении не исключен отскок к 3000 и 1500 пунктам".

На мировых фондовых площадках в конце февраля также наблюдались панические распродажи, заставляющие вспомнить мировой финансовый кризис 2008 года. Такие гиганты, как Apple, предупреждают о неспособности выполнить планы по продажам как минимум в текущем квартале. Таким образом, вирус уже начинает сказываться в том числе на западном корпоративном секторе, не говоря о простое предприятий в самом Китае и нарушении глобальных цепей поставок.

По мнению эксперта ИК "Велес Капитал", с фундаментальной точки зрения в марте на мировых фондовых и сырьевых площадках сохраняются высокие риски развития продаж (хотя не стоит забывать и об увеличивающихся шансах технического отскока ввиду перепроданности). Говорить о пике заболеваний коронавирусом не приходится, скорее наоборот, в первый месяц весны болезнь, вероятно, охватит еще больше стран и таким образом окажет негативное влияние на мировую экономику.

"Март в целом ожидается непростым, но интересным месяцем, - полагает Елена Кожухова. - Вряд ли инвесторы будут столь пессимистичны, чтобы в определенный момент не попытаться увести индексы и другие рискованные активы от достигнутых минимумов. Моменты коррекции могут стать для "быков" отличным шансом получить некоторую прибыль. Но раньше времени надеяться на отскок не стоит - рынки крайне волатильны и всерьез напуганы мрачными экономическими перспективами".