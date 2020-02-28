Нефть в течение следующей недели удержится в диапазоне 45-50 долл./барр. - Промсвязьбанк

Нефть в течение следующей недели удержится в диапазоне 45-50 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Сантимент в нефти крайне хрупкий, поэтому новости о стремительном распространении вируса в Европе и потенциальной угрозы для США приводят к паническому бегству инвесторов из сырья. На этом фоне эксперты продолжают переоценивать возможное падение спроса на нефть и ожидают провальную экономическую статистику по 1 кв.

"Соответственно, возобновлять разговоры о v-образном восстановлении экономики во 2 кв. пока явно рано, - отмечают аналитики банка. - В фокусе саммит ОПЕК+ 5-6 марта, на который инвесторы возлагают большие надежды, так как ситуация с ценами на нефть достигла критической точки. Рассчитываем на то, что стремительное падение нефти все же приостановится и надеемся на скоординированные действия стран ОПЕК+. Апрельский фьючерс экспирируется, соответственно, со следующей недели в фокусе майский контракт на нефть Brent. Рассчитываем, что нефть в течение недели удержится в диапазоне 45-50 долл./барр.".