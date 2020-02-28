Утренние прогнозы: существенное снижение

В пятницу утром аналитики ждут существенного снижения рынка акций РФ. Технические факторы сейчас практически не работают, отмечают специалисты.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением порядка 1,5-2,5%, в районе 2850-2870 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2820, 2800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2900, 2920 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся ухудшение состояния внешнего фона".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Откроемся мы падением процента на 2-3. Никакие технические факторы сейчас практически не работают, все уровни поддержки как по акциям, так и по валюте с нефтью проскакиваются без задержек. В общем дело "попахивает" новым масштабным кризисом".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Главной темой для рынков остаётся распространение COVID-19 в мире. США, похоже, не смогли отсидеться за океанами от глобальных проблем. Соответственно, многие на рынках закладывают высокую вероятность глобальной рецессии, хотя на экономику поражённых стран больше негативное влияние оказывают почти бесплодные меры сдерживания, а не сам вирус. Тем не менее, внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Укрепляется иена, продолжает падать доходность американских казначейских обязательств, снижаются рынки Азии и сырьевые контракты. Ждём существенное снижение российских индексов в начале дня с возможным восстановлением части потерь в течение торговой сессии".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Индекс Мосбиржи в пятницу готов протестировать на прочность уровень в 2900 пунктов с потенциальной возможностью уйти ниже к 2880 пунктам. В текущих условиях, учитывая слабовыраженный "аппетит" к риску, давление на индекс будут оказывать падение котировок нефти, а также геополитическая напряженность между Турцией и Россией в Сирии".