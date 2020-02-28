Рубль резко снизился к доллару и евро на старте торгов, доллар превысил 67 руб. на фоне сохраняющихся страхов перед коронавирусом

Москва. 28 февраля. Доллар США и евро заметно выросли на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль упал к бивалютной корзине на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая, а также продолжающегося падения нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,31-67,11 руб./$1, по итогам первых пяти минут торгов курс составил 67,085 руб./$1 (+1,07 рубля к уровню предыдущего закрытия); доллар превысил отметку 67 руб./$1 впервые с 3 сентября прошлого года. Евро подорожал до 73,78 руб./EUR1 (+1,24 рубля). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,15 рубля к уровню закрытия четверга, до 70,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,47 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,13 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро на старте торгов пятницы вслед за большинством валют emerging markets, дешевеющими на опасениях относительно распространения коронавируса за пределами Китая, а также из-за продолжающегося падения нефтяных цен.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг заметным падением и вошли в фазу коррекции, под которой подразумевается снижение показателя на 10-20% от максимального уровня. Опасения инвесторов вызывает быстрое распространение коронавируса COVID-19 за пределами Китая. На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4,441 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post. Общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 83 тыс. На утро пятницы коронавирус зафиксирован в 46 странах мира, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Президент США в среду заявил, что власти страны готовы к любым вариантам развития ситуации с коронавирусом. По его мнению, масштабное распространение заболевания в стране вовсе не является чем-то неизбежным. Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу координировать работу экспертов и правительственных структур по сдерживанию распространения вируса. Тем временем в Северной Калифорнии был подтвержден случай заражения человека, который не ездил в регионы, где была зафиксирована вспышка вируса, и не контактировал с кем-либо, кто посещал эпицентры распространения заболевания.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают быстро снижаться, обновляя минимумы более чем за 13 месяцев, на сохраняющихся тревогах, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на темпы роста мировой экономики. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК подешевели на 2,94% - до $50,21 за баррель. В четверг их цена упала на 2,05%, составив на закрытие $51,73 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 3,1% - до $45,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 3,37%, завершив день на самой низкой отметке с января прошлого года - $47,09 за баррель. Оба сорта зафиксировали снижение по итогам пяти торгов подряд. Падение с начала этой недели, которое составляет 13-14%, является максимальным с 2011 года.