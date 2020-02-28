Справедливая стоимость пары USD/RUB - отметка 67 при нефти в $50-51/барр. и отметка 70 при уровне в $45/барр. - ITI Capital

Справедливая стоимость валютной пары USD/RUB - отметка 67 при нефти в $50-51/баррель и отметка 70 при уровне в $45/баррель, говорится в комментарии ITI Capital.

Российская валюта пока упала только на 6%, тогда как нефть подешевела уже на 22%, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

"Падение нефтяных котировок ниже $50/барр. станет для бюджета критическим и реакция рубля будет более стремительной, что, безусловно, скажется на ОФЗ и приведет к бегству нерезидентов в КО США и продажам валютных облигаций, которые пока еще держатся относительно других стран EM. Мы считаем, что при нефти $50-51/барр. справедливая стоимость валютной пары USD/RUB - 67 и 70 при уровне цен на нефть $45/барр.", - пишет И. Луцко

Минфин заложил в бюджет на 2020 г. нефтегазовые доходы на 7,472 трлн руб., профицит в 876 млрд руб., нефть Urals - по $57,7/барр. и средний курс USD/RUB в 65,1, указывает специалист компании.

Сейчас цены на нефть Brent опустились до $50,52/барр., $49/барр. за Urals, что означает снижение нефтегазовых доходов как минимум на 15-20% при условии повышенных расходов на социальные и нацпроекты согласно указам президента в начале года, отмечает Искандер Луцко. Бюджет России станет дефицитным (при условии, что расходы дополнительно не увеличатся), когда нефть Urals подешевеет еще на 18% (до $40/барр.)