Риски по рублю все еще смещены в сторону ослабления - "Нордеа банк"

Риски по рублю все еще смещены в сторону ослабления, давление может усилиться перед выходными и публикацией индексов деловой активности PMI в Китае, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Рубль остается под давлением на фоне резкого ухудшения настроений на глобальных площадках в последние дни из-за распространения нового коронавируса за пределами Китая, констатируют аналитики "Нордеа банка".

Одним из ключевых факторов для рубля в текущих условиях является ситуация на нефтяном рынке, так как цены на нефть снизились до того уровня, при котором их корреляция с рублем достигает максимальных значений. Дополнительным фактором, который может оказать давление на весь блок валют развивающихся стран, выступает эскалация вооруженного конфликта между Сирией и Турцией. "Риски по рублю все еще смещены в сторону ослабления. Давление на рубль может усилиться перед выходными и публикацией индексов деловой активности PMI в Китае", - пишут специалисты банка.