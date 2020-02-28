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Главная / Мнения аналитиков / Золото, с технической точки зрения, может стремиться к 1600 долларам - ИК "Велес Капитал"
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28 февраля 2020 года 10:11
Золото, с технической точки зрения, может стремиться к 1600 долларам - ИК "Велес Капитал"
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что на фоне мировой паники к коррекционному снижению перешло и золото, котировки которого опустились к 1630 долларам за унцию и, с технической точки зрения, могут стремиться к 1600 долларам.
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28 февраля 2020 года 17:46
Идущее с начала недели падение мировых фондовых индексов под влиянием реакции на стремительное распространение коронавируса может продолжиться и преодолеть отметку -20%, говорится в пресс-релизе "Открытие Research", аналитического управления банка "Открытие". При этом аналитики не исключают, что... читать дальше
.28 февраля 2020 года 17:01
Текущее падение цены на нефть не выглядит экстремальным, но увеличивает вероятность ответных мер по ограничению добычи от стран ОПЕК на заседании, которое состоится на следующей неделе, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Осенью 2018 года темпы снижения были... читать дальше
.28 февраля 2020 года 16:20
Интер РАО отчиталось близко к ожиданиям: рост выручки составил 7%, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Это обусловлено преимущественно вводом в эксплуатацию объектов в Калининградской области, Башкирии,... читать дальше
.28 февраля 2020 года 15:51
Российский фондовый рынок в первой половине февраля удерживался в "боковике" с попытками подняться выше, после чего перешел в пике вслед за мировыми биржами, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Основной причиной продаж стало стремительное распространение... читать дальше
.28 февраля 2020 года 15:51
Рубль к середине дня частично отыграл утренние потери, но остается в заметном минусе к доллару и евро
Москва. 28 февраля. Доллар США и евро заметно подрастают в пятницу днем на "Московской бирже"; тем не менее рубль смог отыграть около трети падения, наблюдавшегося в первой половине дня в основных валютных парах, благодаря наметившемуся отскоку нефтяных цен. читать дальше
.28 февраля 2020 года 15:27
Рубль значительно "перепродан", и в краткосрочном периоде курс рубля к евро будет восстанавливаться, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. Текущее отклонение EUR/RUB от целевого недельного диапазона в... читать дальше
.28 февраля 2020 года 15:03
Нефть в течение следующей недели удержится в диапазоне 45-50 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Сантимент в нефти крайне хрупкий, поэтому новости о стремительном распространении вируса в Европе и потенциальной угрозы для США приводят к паническому бегству инвесторов из сырья. На этом... читать дальше
.28 февраля 2020 года 14:42
Российский рынок акций в пятницу возобновил падение на фоне активной коррекции на внешних рынках, вызванной опасениями выхода из-под контроля коронавируса и связанной с этим потенциальной глобальной рецессии, отмечается в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. При этом... читать дальше
.28 февраля 2020 года 14:15
Доходность по 10-летним Казначейским облигациям США в четверг упала ниже 1,25%, поскольку инвесторы продолжили уходить в защитные активы, говорится в комментарии Julius Baer. "Данные по потоку средств фондов за неделю также говорят о том, что инвесторы снижают свою зависимость от более рисковых... читать дальше
.28 февраля 2020 года 13:48
Компания Beyond Meat Inc. отчиталась лучше ожиданий рынка, но риски конкуренции ставят под сомнение текущие высокие оценки, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Выручка компании выросла на 212%, до $98,5 млн, что оказалось лучше прогнозных $80 млн. Чистый убыток... читать дальше
.28 февраля 2020 года 13:06
Рубль имеет хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие пару недель - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль имеет хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие пару недель, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". Впечатляющее падение российских индексов и ослабление валюты продолжаются, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Курс рубля закрепился на 67,6 руб./$, нервное... читать дальше
.28 февраля 2020 года 12:18
Если принятие вирусных угроз станет идеей, полностью доминирующей на рынках, распродажи могут прийти и на более устойчивые долговые площадки, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "При реализации данных условий, вероятно, можно будет говорить о полноценном входе рынков в... читать дальше
.28 февраля 2020 года 11:56
Справедливая стоимость пары USD/RUB - отметка 67 при нефти в $50-51/барр. и отметка 70 при уровне в $45/барр. - ITI Capital
отметка 67 при нефти в $50-51/баррель и отметка 70 при уровне в $45/баррель, говорится в комментарии ITI Capital. Российская валюта пока упала только на 6%, тогда как нефть подешевела уже на 22%, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. "Падение нефтяных котировок... читать дальше
.28 февраля 2020 года 11:41
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,75 рубля до 0,83 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечается в обзоре, аналитики скорректировали модель... читать дальше
.28 февраля 2020 года 11:40
Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил обвальное падение по всем blue chips на фоне резкого отката мировых площадок и нефти на опасениях замедления глобальной экономики из-за негативного влияния коронавируса из Китая, индексы РТС и МосБиржи обновили минимумы с октября, при этом выросших бумаг из расчета индексов не зафиксировано. читать дальше
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