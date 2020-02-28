.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи отыграет в пятницу утром ухудшение внешнего фона - ИК "Алго Капитал"
.
28 февраля 2020 года 09:55
Индекс Мосбиржи отыграет в пятницу утром ухудшение внешнего фона - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи отыграет в пятницу утром ухудшение внешнего фона, открытие пройдет с понижением порядка 1,5-2,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением порядка 1,5-2,5%, в районе 2850-2870 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2820, 2800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2900, 2920 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся ухудшение состояния внешнего фона. Однако во второй половине дня не исключен некоторый отскок перепроданного рынка акций от утреннего минимума. Поводом для этого может стать вполне вероятный "отбой" фьючерсов на нефть сорта Brent от близкого уровня поддержки $50 за баррель", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. Публикация большого количества важных статистических показателей состоится во второй половине дня в США. Однако их значимость отойдет на второй план в связи с общей неопределенностью на рынках перед выходными днями, отмечает В. Манжос. Для участников локальных торгов ключевым внешним ориентиром послужит динамика нефтяных котировок.
.
28 февраля 2020 года 17:46
Идущее с начала недели падение мировых фондовых индексов под влиянием реакции на стремительное распространение коронавируса может продолжиться и преодолеть отметку -20%, говорится в пресс-релизе "Открытие Research", аналитического управления банка "Открытие". При этом аналитики не исключают, что... читать дальше
.28 февраля 2020 года 17:01
Текущее падение цены на нефть не выглядит экстремальным, но увеличивает вероятность ответных мер по ограничению добычи от стран ОПЕК на заседании, которое состоится на следующей неделе, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Осенью 2018 года темпы снижения были... читать дальше
.28 февраля 2020 года 16:20
Интер РАО отчиталось близко к ожиданиям: рост выручки составил 7%, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Это обусловлено преимущественно вводом в эксплуатацию объектов в Калининградской области, Башкирии,... читать дальше
.28 февраля 2020 года 15:51
Российский фондовый рынок в первой половине февраля удерживался в "боковике" с попытками подняться выше, после чего перешел в пике вслед за мировыми биржами, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Основной причиной продаж стало стремительное распространение... читать дальше
.28 февраля 2020 года 15:51
Рубль к середине дня частично отыграл утренние потери, но остается в заметном минусе к доллару и евро
Москва. 28 февраля. Доллар США и евро заметно подрастают в пятницу днем на "Московской бирже"; тем не менее рубль смог отыграть около трети падения, наблюдавшегося в первой половине дня в основных валютных парах, благодаря наметившемуся отскоку нефтяных цен. читать дальше
.28 февраля 2020 года 15:27
Рубль значительно "перепродан", и в краткосрочном периоде курс рубля к евро будет восстанавливаться, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. Текущее отклонение EUR/RUB от целевого недельного диапазона в... читать дальше
.28 февраля 2020 года 15:03
Нефть в течение следующей недели удержится в диапазоне 45-50 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Сантимент в нефти крайне хрупкий, поэтому новости о стремительном распространении вируса в Европе и потенциальной угрозы для США приводят к паническому бегству инвесторов из сырья. На этом... читать дальше
.28 февраля 2020 года 14:42
Российский рынок акций в пятницу возобновил падение на фоне активной коррекции на внешних рынках, вызванной опасениями выхода из-под контроля коронавируса и связанной с этим потенциальной глобальной рецессии, отмечается в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. При этом... читать дальше
.28 февраля 2020 года 14:15
Доходность по 10-летним Казначейским облигациям США в четверг упала ниже 1,25%, поскольку инвесторы продолжили уходить в защитные активы, говорится в комментарии Julius Baer. "Данные по потоку средств фондов за неделю также говорят о том, что инвесторы снижают свою зависимость от более рисковых... читать дальше
.28 февраля 2020 года 13:48
Компания Beyond Meat Inc. отчиталась лучше ожиданий рынка, но риски конкуренции ставят под сомнение текущие высокие оценки, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Выручка компании выросла на 212%, до $98,5 млн, что оказалось лучше прогнозных $80 млн. Чистый убыток... читать дальше
.28 февраля 2020 года 13:06
Рубль имеет хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие пару недель - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль имеет хорошие шансы для отката к 65-66 руб./$ в ближайшие пару недель, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". Впечатляющее падение российских индексов и ослабление валюты продолжаются, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Курс рубля закрепился на 67,6 руб./$, нервное... читать дальше
.28 февраля 2020 года 12:18
Если принятие вирусных угроз станет идеей, полностью доминирующей на рынках, распродажи могут прийти и на более устойчивые долговые площадки, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "При реализации данных условий, вероятно, можно будет говорить о полноценном входе рынков в... читать дальше
.28 февраля 2020 года 11:56
Справедливая стоимость пары USD/RUB - отметка 67 при нефти в $50-51/барр. и отметка 70 при уровне в $45/барр. - ITI Capital
отметка 67 при нефти в $50-51/баррель и отметка 70 при уровне в $45/баррель, говорится в комментарии ITI Capital. Российская валюта пока упала только на 6%, тогда как нефть подешевела уже на 22%, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. "Падение нефтяных котировок... читать дальше
.28 февраля 2020 года 11:41
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,75 рубля до 0,83 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечается в обзоре, аналитики скорректировали модель... читать дальше
.28 февраля 2020 года 11:40
Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил обвальное падение по всем blue chips на фоне резкого отката мировых площадок и нефти на опасениях замедления глобальной экономики из-за негативного влияния коронавируса из Китая, индексы РТС и МосБиржи обновили минимумы с октября, при этом выросших бумаг из расчета индексов не зафиксировано. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.