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28 февраля 2020 года 09:44

Нефть продолжает быстро дешеветь

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг заметным падением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского заметно снижаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают быстро снижаться.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг заметным падением и вошли в фазу коррекции, под которой подразумевается снижение показателя на 10-20% от максимального уровня.

Скорость падения индикаторов оказалась неожиданной для многих трейдеров, пишет MarketWatch. Для индекса Dow Industrial Average снижение более чем на 10% с рекордного максимума стало самым быстрым с февраля 2018 года, когда он вошел в фазу коррекции в результате падения на протяжении девяти торговых сессий.

Индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самое быстрое в истории падение с рекордных максимумов, которых они достигли 19 февраля.

Все три индекса могут завершить неделю наибольшим снижением со времен финансового кризиса 2008 года.

Опасения инвесторов вызывает быстрое распространение коронавируса COVID-19 за пределами Китая. На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4,441 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Президент США в среду заявил, что власти страны готовы к любым вариантам развития ситуации с коронавирусом. По его мнению, масштабное распространение заболевания в стране вовсе не является чем-то неизбежным. Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу координировать работу экспертов и правительственных структур по сдерживанию распространения вируса.

Тем временем в Северной Калифорнии был подтвержден случай заражения человека, который не ездил в регионы, где была зафиксирована вспышка вируса, и не контактировал с кем-либо, кто посещал эпицентры распространения заболевания.

Как прогнозирует Goldman Sachs, прибыль американских компаний в 2020 году не вырастет.

"Компании из США не увеличат прибыль в 2020 году", - отметил главный аналитик по американским акциям Goldman Дэвид Костин, которого цитирует CNBC.

Акции Microsoft Corp. подешевели на 7%. Компания предупредила, что сбои в цепи поставок в связи со вспышкой коронавируса окажут негативное давление на выручку в третьем финансовом квартале. Компания ожидает, что выручка в сегменте More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) не оправдает сделанный в январе прогноз на уровне $10,75-11,15 млрд.

Стоимость Papa John's International Inc. снизилась на 5,4%. Компания сообщила, что около 50 ресторанов, работающих по ее франшизе в Китае, были закрыты из-за вспышки коронавируса. Сеть пиццерий также отчиталась о сокращении чистого убытка в четвертом квартале до $5,6 млн с $12,9 млн годом ранее.

Котировки фармацевтической компании Perrigo Co. рухнули на 14,3%. Скорректированная прибыль компании в четвертом квартале составила $1,06 в расчете на акцию против $0,97 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель в $1,07 на акцию. Выручка выросла на 11%, до $1,3 млрд, как и ожидали аналитики.

Бумаги сети магазинов Best Buy Co. подешевели на 4,7%. Компания отчиталась о получении скорректированной прибыли в $2,90 в расчете на акцию. Выручка компании выросла до $15,2 млрд с $14,8 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль в $2,75, выручку - на уровне $15,05. Best Buy отметила, что влияние короновируса на ее бизнес будет краткосрочным.

Котировки PayPal Holdings Inc. снизились на 1,2%. Американская платежная система сообщила, что ожидает, что ее выручка в первом квартале будет ближе к нижней границе ее предыдущего прогноза в $4,78-4,84 млрд из-за коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг опустился на 1190,95 пункта (4,42%) и составил 25766,64 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 137,63 пункта (4,42%) - до 2978,76 пункта.

Nasdaq Composite потерял 414,29 пункта (4,61%) и составил 8566,48 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского заметно снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 08:49 мск рухнули соответственно на 4,58% и на 4,18%. Оба индикатора вошли в фазу коррекции, под которой подразумевается снижение показателя на 10-20% от максимального уровня.

Акции японского производителя электроники Sony рухнули на 4,4%, Hitachi - на 6,1%.

Котировки акций автопроизводителя Toyota упали на 4,5%. Бумаги SoftBank Group подешевели на 4,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:54 мск снизился на 2,69%, гонконгский Hang Seng на 2,61%.

Стоимость поставщика Apple AAC Technologies Holdings снижается на 7%, китайского автопроизводителя Geely Automobile - на 5,4%.

Бумаги нефтяной CNOOC дешевеют на 4,1%.

Значение южнокорейского индикатора Kospi к 09:13 мск снизилось на 3,43%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics. снизилась на 2,9%, LG Electrionics - на 3,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов упал на 3,25% и вошел в коррекцию.

Котировки акций National Australia Bank опустились на 3,1%

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 4,5%, Rio Tinto - на 3,5%.

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 83 тыс. На утро пятницы коронавирус зафиксирован в 46 странах мира, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Премьер министр Японии Синдзо Абэ заявил в пятницу о готовности в случае необходимости принять меры поддержки экономики.

"Если ситуация изменится, мы гарантируем принятие необходимых мер, чтобы вирус не оказал понижательного воздействия на экономику Японии", - передают слова Абе англоязычные СМИ.

Власти Японии приняли решение о закрытии школ до конца весенних каникул, который приходится на начало апреля. В пятницу оператор парков развлечений Tokyo Disneyland и Tokyo Disney Sea Oriental Land Co. объявил об их закрытии как минимум до 16 марта.

Тем временем розничные продажи в Японии в январе сократились на 0,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Таким образом, они продемонстрировали снижение четвертый месяц подряд.

Цены на нефть эталонных марок продолжают быстро снижаться, обновляя минимумы более чем за 13 месяцев, на сохраняющихся тревогах, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на темпы роста мировой экономики.

"COVID-19 по-прежнему держит нефтяной рынок в мертвой хватке, - отмечает сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич. - Коронавирус стал причиной остановки общественной жизни и предприятий, это приводит к значительному снижению спроса на дизельное топливо для транспорта и производства, а также на авиатопливо".

"Снижение котировок нефти с начала вспышки заболевания отражает чувствительность сырьевых товаров к опасениям относительно роста глобальной экономики", - сообщается в отчете Commonwealth Bank of Australia. По мнению экспертов банка, спрос на нефть, вероятно, будет сокращаться в случае дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК подешевели на $1,41 (на 2,73%) - до $50,32 за баррель. В четверг их цена упала на $1,08 (на 2,05%), составив на закрытие $51,73 за баррель. При этом апрельские контракты завершили день на минимуме с декабря 2018 года - $52,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $1,39 (на 2,95%) - до $45,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $1,64 (на 3,37%), завершив день на самой низкой отметке с января прошлого года - $47,09 за баррель.

Оба сорта зафиксировали снижение по итогам пяти торгов подряд. Падение с начала этой недели, которое составляет 13-14%, является максимальным с 2011 года.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу снизились на 2,2% - до 360,5 юаней за баррель. C начала текущей недели котировки упали примерно на 13%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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