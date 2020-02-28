Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут вновь упасть под давлением внешнего негатива

Москва. 28 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут вновь заметно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг заметным падением и вошли в фазу коррекции, под которой подразумевается снижение показателя на 10-20% от максимального уровня. Скорость падения индикаторов оказалась неожиданной для многих трейдеров. Для индекса Dow Industrial Average снижение более чем на 10% с рекордного максимума стало самым быстрым с февраля 2018 года. Индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самое быстрое в истории падение с рекордных максимумов, которых они достигли 19 февраля. Все три индекса могут завершить неделю наибольшим снижением со времен финансового кризиса 2008 года.

Опасения инвесторов вызывает быстрое распространение коронавируса COVID-19 за пределами Китая. На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4,441 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post. Президент США в среду заявил, что власти страны готовы к любым вариантам развития ситуации с коронавирусом. По его мнению, масштабное распространение заболевания в стране вовсе не является чем-то неизбежным. Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу координировать работу экспертов и правительственных структур по сдерживанию распространения вируса. Тем временем в Северной Калифорнии был подтвержден случай заражения человека, который не ездил в регионы, где была зафиксирована вспышка вируса, и не контактировал с кем-либо, кто посещал эпицентры распространения заболевания.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского заметно снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Японский индекс Nikkei 225 рухнул на 4,22%. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:54 мск снизился на 2,69%, гонконгский Hang Seng на 2,61%. Значение южнокорейского индикатора Kospi к 09:13 мск снизилось на 3,43%. Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов упал на 3,25% и вошел в коррекцию.

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 83 тыс. На утро пятницы коронавирус зафиксирован в 46 странах мира, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают быстро снижаться, обновляя минимумы более чем за 13 месяцев, на сохраняющихся тревогах, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на темпы роста мировой экономики. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 2,94% - до $50,21 за баррель. В четверг их цена упала на 2,05%, составив на закрытие $51,73 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 3,25% - до $45,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 3,37%, завершив день на самой низкой отметке с января прошлого года - $47,09 за баррель. Оба сорта зафиксировали снижение по итогам пяти торгов подряд. Падение с начала этой недели, которое составляет 13-14%, является максимальным с 2011 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 17,6 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,663 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 февраля снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,08%, опустившись до 668,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1,26%), "МТС-001P-10" (-1,04%) и "Транснефть-001P-08" (-0,88%), а в лидерах повышения - облигации "Магнит-003Р-03" (+1,34%), "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+0,92%) и "Газпромбанк-001Р-11Р" (+0,54%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) завершило размещение 5-летних облигаций серии 003Р-03R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел 18 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,2%, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых.

ООО "Рольф" полностью разместило 2-летние облигации серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 февраля. Первоначально объем размещения озвучивался как "не менее 3 млрд рублей". По итогам сбора заявок объем выпуска был увеличен до 4,5 млрд рублей, а ставка 1-го купона была установлена на уровне 9% годовых, купоны квартальные. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в октябре 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") полностью разместило выпуск 8-летних облигаций серии 001P-16 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала гасятся в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. В дату выплаты 32-го купона гасится оставшаяся часть выпуска.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 71,28% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_REIT-5Y-001Р-208R на 2 млрд 138,306 млн рублей при номинальном объеме выпуска 3 млрд рублей. Облигации гасятся в феврале 2025 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 1,7 трлн рублей.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) разместил 19,14% выпуска инвестиционных облигаций серии БО-ИО05 с погашением через три года номинальным объемом 300 млн рублей. Сбор заявок на облигации прошел 21 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 0,01% годовых. Купоны годовые и приравнены к первому. По выпуску предусмотрена также выплата дополнительного купонного дохода.

Кроме того, банк "ФК Открытие" установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П06 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,4% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 6,5% годовых. Сбор заявок прошел 27 февраля. Техразмещение предварительно запланировано на 3 марта.

ООО "Легенда" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей на уровне 11% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 10% от номинала будет погашены в даты окончания 6-го и 7-го купонных периодов и по 16% от номинальной стоимости в даты окончания 8-12-го купонных периодов. Сбор заявок проходил с 17 по 27 февраля. Предварительная дата начала техразмещения - 3 марта. Облигации размещаются в рамках программы серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

ГК "Самолет" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П08 объемом от 3 млрд рублей на уровне 11% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 11,3% годовых. Сбор заявок прошел 27 февраля. Техразмещение предварительно запланировано не позднее 4 марта.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций серии 001P-05 объемом 3 млрд 491,247 млн рублей на уровне 100% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 4 года (21 февраля 2024 года) на уровне 7,03% годовых. Сбор заявок прошел 27 февраля. Кроме того, по выпуску 27 февраля состоялась плановая оферта, в рамках которой компаний выкупила 3 млн 491,247 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, объем вторичного размещения равен объему облигаций, предъявленных к выкупу по оферте. Первоначально эмитент предлагал к вторичному размещению объем до 5 млрд рублей.

АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) 19 марта с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 001Р-03 объемом не более 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее. Срок обращения выпуска - 3 года 9 месяцев, купоны квартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будут погашены в даты окончания 11-го и 15-го купонов. Техразмещение предварительно запланировано на 25 марта. Кроме того, компания выставила на 19 марта оферту по согласованию с владельцами по выпуску облигаций серии 001Р-01. Объем выкупа составит не более 2,3 млрд рублей, цена выкупа будет определена позднее. Заявки на приобретение могут быть поданы с 16 по 20 марта. Выпуск серии 001Р-01 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 3 года компания разместила в декабре 2017 года по ставке 11% годовых.