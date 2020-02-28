Инвесторы в акции GEM, застигнутые врасплох падением рынка, только начали продавать, в бондах ЕМ по-прежнему спокойно - "БКС Глобал Маркетс"

Инвесторы в акции GEM (глобальные фонды, инвестирующие в акции развивающихся рынков), застигнутые врасплох падением рынка, только начали продавать, а вот в облигациях ЕМ (развивающиеся рынки) по-прежнему спокойно по итогам недели, завершившейся 26 февраля, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 20 по 26 февраля составил $30 млн против притока $190 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.