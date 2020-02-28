Индекс Мосбиржи в пятницу готов протестировать на прочность 2900 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в пятницу готов протестировать на прочность уровень в 2900 пунктов с потенциальной возможностью уйти ниже к 2880 пунктам, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. В текущих условиях, учитывая слабовыраженный "аппетит" к риску, давление на индекс будут оказывать падение котировок нефти, а также геополитическая напряженность между Турцией и Россией в Сирии, пишет в своем комментарии Р. Антонов.