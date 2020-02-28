"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Evraz до "покупать" и оценку на 15%

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"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций Evraz на 15% - до 4,6 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Evraz, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 4,59 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость акций Evraz составляет порядка 3,77 фунта стерлингов за штуку.