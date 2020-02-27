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27 февраля 2020 года 19:42

Рубль усилил падение к доллару и евро в четверг вечером под давлением общемирового бегства от рисков

Москва. 27 февраля. Доллар США и евро заметно подрастают в четверг вечером на "Московской бирже"; рубль усилил падение к бивалютной корзине на фоне общемирового бегства глобальных инвесторов из рисковых активов под давлением усилившихся опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая.

Курс доллара США составил 66,255 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 0,785 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 72,77 руб./EUR1, подорожав на 1,495 рубля. Обе валюты достигли максимальных значений с начала сентября прошлого года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,1 рубля - до 69,185 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снижается к доллару и евро в ходе вечерних торгов четверга вслед за большинством валют emerging markets, дешевеющих на опасениях относительно распространения коронавируса за пределами Китая, а также из-за продолжающегося падения нефтяных цен. Фондовые индексы также продолжают снижаться - общемировой фондовый индекс MSCI All-Country World опускается шестую сессию подряд и находится на минимальном уровне с октября. Падение американского индекса S&P 500 за последние шесть дней превысило 10%, значение Dow Industrial Average опустилось на 10% ниже своего максимального уровня.

Давление на финансовые рынки усилилось после того, как президент США Дональд Трамп не смог обнадежить инвесторов, обеспокоенных распространением коронавируса. Президент США в среду заявил, что власти страны готовы к любым вариантам развития ситуации с коронавирусом. По его мнению, масштабное распространение заболевания в стране вовсе не является чем-то неизбежным. Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу координировать работу экспертов и правительственных структур по сдерживанию распространения вируса. Тем временем в Северной Калифорнии был подтвержден случай заражения человека, который не ездил в регионы, где была зафиксирована вспышка вируса, и не контактировал с кем-либо, кто посещал эпицентры распространения заболевания.

В свою очередь падение цен на нефть резко усилилось на торгах в четверг на фоне растущих опасений распространения эпидемии COVID-19 за пределами Китая. Темпы заболеваемости за пределами КНР стали более высокими, чем в самой стране, и это вызывает опасения, что мир находится на пороге пандемии, которая нанесет тяжелый урон глобальному экономическому росту, отмечают эксперты. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг составила $51,64 за баррель, что на 3,35% ниже уровня предыдущей сессии. Апрельские фьючерсы на WTI на Нью-йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 4,25% - до $46,66 за баррель.

Германия заявила в четверг, что в стране, вероятно, начинается эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом. Тем временем ближневосточные страны принимают меры по ограничению доступа к священным для мусульман местам, чтобы не допустить распространения болезни. На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся COVID-19 достигло 3530 человек, увеличившись за сутки на 627.

"Ослабление российского рубля к доллару замедлилось вблизи отметки 66 руб./$1. Но в этом есть большая заслуга евро. Единая европейская валюта с нулевой ставкой ЕЦБ и отрицательной депозитной ставкой, по сути, является главной валютой фондирования на текущий момент. Поэтому укрепление евро на фоне падающих рынков может свидетельствовать о проблемах с ликвидностью в финансовой системе еврозоны. Тем не менее, рубль находился вблизи этих значений всего полгода назад на фоне обострения торговой войны США и Китая в конце августа - начале сентября 2019 года. В марте давление на рубль может немного ослабеть, так как цены на нефть в феврале ниже, чем в январе, что сократит объем покупок валюты Центробанком для нужд Минфина в рамках бюджетного правила", - считает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "на внутреннем рынке после крупного оттока ликвидности в бюджет наблюдается лишь сдержанный рост рублевых ставок МБК. Часть оттока ликвидности банки компенсировали средствами, которые забрали с недельных депозитов в ЦБ. В итоге общая ситуация на денежном рынке сохраняется благоприятной, несмотря на прошедшие платежи, и финальные выплаты по налогу на прибыль в пятницу не должны создать трудностей участникам рынка. На основных фондовых биржах и валютных площадках развивающихся рынков в четверг инвесторы продолжают уходить от риска, продавая активы и покупая доллар. Положение российской валюты дополнительно осложнялось падающей нефтью. В случае дальнейшего падения стоимости нефти в сторону $50 за баррель у доллара будут хорошие шансы для закрепления выше отметки 66 руб./$1. Однако, как только очередная паническая волна в отношении коронавируса сойдет на нет, можно ожидать быстрого возвращения американской валюты на уровень ниже 65 руб./$1".

"Рубль продолжает сдавать позиции вместе с прочими валютами развивающихся стран на фоне бегства инвесторов в качественные активы. Накануне неблагоприятный внешний фон отразился и на итогах еженедельного размещения ОФЗ. Спрос на бумаги составил лишь 13,3 млрд рублей, что в разы ниже, чем на еженедельных аукционах последних месяцев. Неблагоприятно для рубля развивается и ситуация на нефтяном рынке. В целом для рубля пока доминируют риски дальнейшего ослабления. Триггерами для дальнейших распродаж могут быть дополнительные сообщения от глобальных компаний о пересмотре прогнозов по выручке и дальнейшее распространение вируса за пределами Китая. Фактические данные по экономической динамике, которые будут публиковаться в марте, вполне могут оказаться сильно хуже ожиданий, что может создать новую волну негативных настроений", - полагают эксперты Нордеа банка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 февраля на 9,2 копейки, до 65,6097 руб./$1, и увеличил курс евро на 40,19 копейки, до 71,6458 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 15,87 копейки по отношению к среде и составил 65,6954 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 40,53 копейки и составил 65,8556 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 601,302 млн, из которых $951,744 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 649,558 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 42,67 копейки, до 71,7376 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 90,43 копейки и составил 72,1182 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR973,238 млн, из которых EUR282,066 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR691,172 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов не изменились. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла за день на 3 базисных пункта (б.п.), составив 27 февраля 6,13% годовых, а ставка на семидневный срок увеличилась на 1 б.п., до 6,16% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на сроки 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим днем и остались на уровнях 6,21%, 6,23% и 6,28% годовых, соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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