Рынок акций РФ в четверг рухнул ниже 1400п по индексу РТС, к уровню октября

Москва. 27 февраля. Рынок акций РФ в четверг оказался под давлением массированных распродаж на фоне безостановочного падения нефти, индекс РТС во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" обвалился к уровням октября 2019 года; внешние фондовые площадки также подавали негативные сигналы из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики, что влечет бегство инвесторов из рисковых активов.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал до 2915,84 пункта (-3,4%), индекс РТС рухнул до 1386,2 пункта (-5,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 10%.

Доллар поднялся до 66,26 рубля (+0,79 рубля).

Лидерами отката выступили обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-10%, до 39,6 рубля). За последнюю неделю (с 20 февраля) эти бумаги упали почти на 20% - с уровня 47,46 рубля до минимума четверга - 38,91 рубля за штуку.

Также обвалились в четверг акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-8% и -5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-7,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-7,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-6,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-6,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-5,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-4,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-4,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-3,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,5%).

Откат акций Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,2% и -3,1% "префы") сдерживался с утра публикацией неплохого отчета за 2019 год по МСФО. Сбербанк в прошлом году с учетом эффекта от сделки по продаже турецкого Denizbank увеличил чистую прибыль на 1,6% - до 845 млрд рублей. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в четвертом квартале выросла на 20% и составила 212,0 млрд рублей. При этом Сбербанк сохранил прогнозы по финансовым показателям на 2020 год.

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+1,2% и +5,3% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%).

В Азии в четверг вновь преобладало снижение фондовых индексов за исключением Китая (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), ускорилось падение в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 3,8-4,1%) и Америке (индекс S&P 500 снижается на 2,7%) на тревогах по поводу распространения коронавируса.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 29 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 433 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,744 тыс. человек, зарегистрировано 78,497 тыс. случаев заболевания.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом достигло 3,530 тыс., увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Китайские и иностранные эксперты считают, что ситуацию с распространением коронавируса в целом удастся поставить под контроль к апрелю, заявил журналистам руководитель экспертной комиссии Госкомитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

По свежим данным Минторга США, оценка роста ВВП США в четвертом квартале оставлена на уровне 2,1%, как и ожидалось.

Нефть в четверг также продолжает дешеветь, обновляя минимумы более чем за год; цена Brent к 18:50 МСК упала на $3,9 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $50,62 за баррель (-4,2% и -2,8% в среду), апрельская цена WTI - $46,16 за баррель (-5,3% и -2,3% накануне).

На рынке сохраняются опасения, что распространение коронавируса COVID-19 будет оказывать негативное влияние на глобальную экономику, а следовательно, и на спрос на нефть в мире, отмечает Dow Jones.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, надежды на восстановление рынка пока выглядят напрасными, так как опасения по поводу распространения коронавируса нарастают. Нефть ускорила падение после появления новостей о первых случаях заражения коронавирусом в США. Американские фондовые фьючерсы в четверг указывают на дальнейшее снижение акций в США, несмотря на попытки президента Дональда Трампа смягчить опасения по поводу эпидемии. Инвесторы также напуганы распространением коронавируса в Европе и на Ближнем Востоке.

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что инвесторов обеспокоили заявления Microsoft о том, что эпидемия угрожает логистике компании, а также сообщения Центра по контролю и профилактике заболеваемости США об опасности дальнейшего распространения вируса. Более оптимистичные заявления американских чиновников, не имеющих отношения к системе здравоохранения, не смогли успокоить рынки.

Среди новостей, привлекших меньше внимания, эксперты Sberbank CIB отметили негативные политические изменения в США. Власти США, сославшись на ряд причин, объявили об изменениях правил, которые приведут к затруднениям в торговле с Россией в аэрокосмической и атомной отраслях. Эти меры не окажут существенного воздействия на фондовые рынки, однако служат негативным сигналом для российско-американских отношений в целом. Также на этой неделе США продлили санкции против Крыма, и Госдепартамент подтвердил позицию США в отношении Крыма и Донбасса.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, вербальные интервенции Трампа и официальных лиц ФРС не дали рынкам повода для отскока вверх. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил о высокой неопределенности текущей ситуации на рынках и в экономике с точки зрения влияния COVID-19. По его мнению, через 3-4 недели ситуация может стать более определенной, чтобы говорить о необходимости каких-либо решений по ставке. Трамп заявил, что власти готовы к любым вариантам развития событий в связи с коронавирусом. Также Трамп назначил главным по данному вопросу вице-президента Майка Пенса.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, распродажи вызваны реакцией рынков на растущее число стран, где проявляет себя COVID-19, и инвесторы не обращают внимание на статистику выздоровления, а также на резкое падение заболеваемости в самом Китае. Из локальных новостей стоит отметить отчетность Сбербанка: в 2019 году прибыль по МСФО выросла всего на 1,6%, до 845 млрд рублей. Похоже, что прежние темпы роста финансовых показателей остались далеко в истории, поэтому оценивать перспективы бумаги стоит уже только по потенциалу возврата инвестиций, то есть дивидендной доходности. Ожидаемый спад экономической активности в Азии и Европе явно не способствует оптимизму по спросу на нефть и газ.

Случаи заражения обнаружились уже в Дании и Эстонии. Из статистики дня стоит отметить рост индекса потребительского и делового доверия еврозоны до 103,5 пункта в феврале с январских 102,6 пункта. Впрочем, доверять этим цифрам стоит с осторожностью, поскольку закладывались они еще до событий текущей тревожной недели.

За последние пять торговых сессий котировки Brent и WTI потеряли более 10%, упав до минимальных значений в текущем году. Участников торгов продолжают беспокоить риски экономического спада на фоне карантинных и иных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19. Накануне, когда Трамп пытался успокоить нацию заявлениями о незначительной вирусной угрозе в США, в СМИ начали появляться публикации о том, что власти замалчивают реальные данные по распространению вируса. Естественно, что рынок отреагировал сильными распродажами на возможность падения еще и американского потребления нефти и нефтепродуктов. От ОПЕК+ начинают ждать более сильного шага, чем ранее озвученное дополнительное сокращение производства на 0,6 млн б/с. Встреча по данному вопросу пройдет уже на следующей неделе, 5-6 марта.

Bank of America снизил свой прогноз роста мировой экономики в текущем году до 2,8% с прежних 3,1%. Это самый низкий ожидаемый рост с 2009 года. Центр по предупреждению и борьбе с инфекциями США подтвердил случай обнаружения коронавируса у гражданина, который не посещал страны, где зафиксирована вспышка, и не общался с зараженными людьми. Рынок продолжит снижаться на опасениях вспышки в самих США, что угрожает дальнейшим падением спроса на нефть, а это непосредственно касается рубля и российских индексов. Соответственно, перед индексом МосБиржи открывается дорога к падению до области поддержки 2820-2850 пунктов, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС обновили минимумы года и ускорили падение вместе с продолжением распродаж на мировых фондовых и нефтяных площадках.

Акции "Полюса" и Polymetal вновь пользовались спросом в качестве защитных активов, но оставались на расстоянии от достигнутых на этой неделе исторических максимумов (9127,5 рубля и 1175 рублей соответственно), так как котировки золота консолидировались у $1650 за тройскую унцию.

В США индекс S&P 500 упал до минимума с ноября прошлого года после новостей об обнаружении коронавируса у пациента в Калифорнии. В течение сессии инвесторов ждет несколько выступлений представителей Федрезерва. От регулятора в сложившихся условиях уже ждут сигналов о снижении процентных ставок на заседании в марте. Случаи заболевания вирусом, помимо Южной Кореи, Италии и Ирана, были зарегистрированы в Греции, Норвегии, Румынии, Грузии, Бразилии. Вирус продолжает свое шествие по планете, а вакцина, по словам представителей сферы здравоохранения, может быть разработана не раньше, чем через год. В подобных условиях лучше находиться в стороне от рискованных активов.

Нефть упала к минимумам с декабря 2018 года и теперь вполне может продолжить снижение до самых низких значений 2018 года - $44,95 за баррель. Помочь рынку в таких условиях могли бы новости об увеличении масштабов сокращения нефтедобычи ОПЕК+. Впрочем, в текущих условиях даже более ограниченное предложение, вероятно, оказало бы лишь незначительную поддержку настроениям.

Тем временем, российский и американский рынок все ближе подходят к среднесрочным целям снижения, что в ближайшие дни может спровоцировать чисто технический отскок наверх. Индексы МосБиржи и РТС устремились в направлении среднесрочных целей снижения, представленных нижними полосами Боллинджера недельных графиков (2800 и 1355 пунктов). Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2880-2990 пунктов, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в четверг выступили акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-18,1% и -8,3% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-11,7%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-11,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-10,9%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-10,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-9,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+6,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4,5%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+2,7%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 102,824 млрд рублей (из них 18,217 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 14,288 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).