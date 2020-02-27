27 февраля 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в четверг умеренно снижаются на фоне бегства инвесторов от риска
Москва. 27 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно снижаются на фоне общемирового бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, растут в цене за счет спроса инвесторов на "защитные" активы, что в итоге ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 24 базисных пункта по отношению к закрытию 26 февраля и составила 113,7% от номинала, что соответствует доходности 2,435% годовых (рост на 6 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 19 базисных пунктов - до 101,55% от номинала (доходность снизилась на 11,5 базисного пункта, составив 1,085% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 17,5 пункта и составил 135 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 103 базисных пункта - до 139,89% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 3,4% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 90 базисных пунктов - до 134,87% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта и составила 3,37% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 59 базисных пунктов - до 113,24% от номинала, что соответствует доходности 2,45% годовых (рост на 9,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 18 базисных пунктов, до 109,83% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта - до 1,985% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 145 базисных пунктов, подешевев до 131,94% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов и составила 3,44% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 47 базисных пунктов, до 111,35% от номинала (доходность выросла на 6,5 пункта, до 2,54% годовых).
"Сегодня инвесторы продемонстрировали, что российские еврооблигации являются тоже рисковыми активами. Отечественные евробонды довольно долго воспринимались участниками рынка как "тень" US Treasuries, то есть как "защитные" активы, и фактически повторяли динамику базовых активов. Сегодня же мы наблюдаем очевидную отвязку наших бумаг от американских гособлигаций. На волне общемирового бегства от рисков российские евробонды также оказались под давлением продавцов. В результате CDS на российские долговые бумаги выросли до 80 базисных пунктов. В целом снижение котировок российских еврооблигаций умеренное, но все же на рынке стали доминировать продавцы, причем их активность в корпоративном секторе более заметна, чем в суверенных бумагах. В настоящее время падают практически все фондовые рынки, активно снижаются цены на нефть, валюты emerging markets, в том числе и рубль, также под давлением, то есть идет всеобъемлющий выход из всех рисковых активов. При этом доходности US Treasuries упали до очередных многолетних минимумов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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