Ренессанс Капитал снизил оценку GDR ТМК на 11,5%, подтвердил рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $5,20 до $4,60 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена, так как аналитики видят возможность существенного роста дивидендов компании в среднесрочной перспективе.

"Согласно текущей дивидендной политике ТМК направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, что, по нашим расчетам, трансформируется в дивидендную доходность в среднем 5,8% в 2020-2024 годах. Мы считаем, что ТМК способна увеличить выплаты до 50% с дивидендной доходностью, близкой к 12% в среднесрочной перспективе, что окажется привлекательным для инвесторов", - пишут эксперты.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $4,6 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,44 за штуку.