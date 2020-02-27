Рынки относятся к вспышке коронавируса как к шоковому событию на стороне спроса, а не предложения - Julius Baer

Рынки относятся к вспышке коронавируса как к шоковому событию на стороне спроса, а не предложения, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы продолжаем предпочитать умеренный кредитный риск риску дюрации на фоне низких темпов роста экономики и мер финансового давления, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Тем не менее, нормализация доходностей по облигациям с пониженных уровней может занять больше времени, чем ожидалось, поскольку влияние коронавируса на цепочки поставок, скорее всего, сохранится и во втором квартале текущего года".

Новости указывают на более медленное восстановление производства в Китае и более существенное нарушение глобальных цепочек поставок, чем изначально ожидали аналитики Julius Baer. "В то же время мы отмечаем, что рынки относятся к вирусу как к шоковому событию на стороне спроса, а не предложения, - подчеркивает Маркус Алленшпах. - Следует признать, что различные ограничения для путешествий и карантинные меры отрицательно скажутся на туризме и связанном с ним частном потреблении во многих регионах мира. При этом основной удар пришелся по поставкам технологичных продуктов и автомобилей, а не по способности потребителей покупать эти товары. Мы придерживаемся сценария, по которому реализация отложенного спроса ускорит экономический рост позднее в текущем году".

Таким образом, эксперты Julius Baer не разделяют консенсус-мнение, что шок будет дефляционным и окажет краткосрочное и долгосрочное давление на цены. Инфляционные свопы 5Y5Y, которые являются одним из лучших индикаторов долгосрочных ожиданий рынка по инфляции, снизились до 1,88% в США и 1,18% в Еврозоне с 2,1% и 1,35% в январе, соответственно.

"Мы вынуждены признать, что для снижения дефляционных опасений может потребоваться больше времени. С учетом изложенного наши аналитики слегка изменили прогноз по 10-летним Казначейским облигациям США. Тем не менее, мы не ожидаем эскалации кризиса до точки, когда ФРС США будет вынуждена снизить ставки так сильно, как этого ожидает рынок. Мы считаем, что доходности, вероятнее всего, будут повышаться, а не понижаться, с текущих уровней. Мы по-прежнему предпочитаем умеренный кредитный риск и облигации с рейтингом Baa/BBB и Ba/BB", - резюмирует Маркус Алленшпах.