Рубль вечером корректируется вверх к доллару и евро на фоне стабилизации мировых рынков

Москва. 26 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются в среду вечером на "Московской бирже"; рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках коррекции после двух дней активного падения благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала.

Курс доллара США составил 65,155 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,7825 руб./EUR1, подешевев на 32,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 27,6 копейки - до 67,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль, снижавшийся к доллару и евро в первой половине дня в среду, вечером перешел к росту в основных валютных парах благодаря улучшению настроений на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. В последние несколько недель инвесторы пристально следят за ситуацией с коронавирусом, эпицентр которого находится в Китае. Накануне американские службы здравоохранения, в том числе Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC), предупредили, что опасаются распространения коронавируса в США и готовятся к возможной пандемии, хотя и не уверены в степени существующей угрозы.

Американские фондовые индексы растут в начале торгов в среду, рынок пытается восстановиться после двух дней резкого падения, вызванного опасениями быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. В КНР за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, выявлено 406 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,715 тыс. человек, зарегистрировано 78,064 тыс. случаев заболевания. По состоянию на утро среды, 26 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом достигло 2,903 тыс., увеличившись за сутки на 465 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Цены на нефть эталонных марок изменяются без единой динамики на торгах в среду, американский сорт WTI незначительно дорожает после выхода официальных данных о запасах в США. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $54,82 за баррель, что на 0,24% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже подорожал в ходе торгов на 0,3% - до $50,05 за баррель. Ранее в ходе сессии цена опускалась до $48,99 за баррель, минимума с декабря 2018 года.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 452 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 2,8 млн баррелей. При этом данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина на прошлой неделе, по данным Минэнерго США, сократились на 2,691 млн баррелей, дистиллятов - на 2,115 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,9 млн и 900 тыс. баррелей.

"Мировые рынки сегодня были крайне неустойчивы, инвесторы пока не могут определиться с дальнейшим направлением движения. После двух дней тяжелых падений наблюдаются некоторые попытки отскока, в частности, бодрым ростом стартовали сегодняшние торги на американских фондовых площадках, пытается отскочить вверх и нефть. Но насколько этот рост устойчив, сказать очень сложно, это вполне может быть коррекция перед очередной волной падения. Конечно, все будет зависеть от новостного фона в отношении китайского вируса и его влияния на мировую экономику. Таким образом, сейчас все довольно неустойчиво, и при появлении новых негативных новостей относительно вируса мы можем увидеть новую волну сильного падения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, "на "Московской бирже" рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. К концу сессии рубль получил поддержку со стороны валют развивающихся рынков, а также восстановления цен на нефть. Это позволило ему отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. При этом доллар продолжает торговаться выше отметки 65 руб./$1. Закрепление над этой отметкой создаст плацдарм для дальнейшего роста американской валюты, целью которого может стать сопротивление на уровне 67 руб./$1. Если же долларовым "медведям" удастся увести пару "доллар-рубль" ниже 65 руб./$1, у них появятся шансы на возвращение в диапазон 64-64,4 руб./$1".

По мнению аналитика Нордеа банка Григория Жирнова, "давление на рубль оказывают негативные настроения на глобальных площадках, которые сохраняются на фоне ускорения роста числа заболевших новым коронавирусом за пределами Китая. Под наибольшим ударом вновь оказываются валюты тех стран, которые зависят от экспорта сырьевых товаров, в числе которых и рубль. Кроме того, во вторник прошел пик налогового периода, и теперь фактор налоговых выплат не будет ограничивать негативные настроения на российском валютном рынке".

"Рубль уязвим из-за резкого всплеска волатильности на мировых рынках. Сейчас новости о новом вирусе противоречивы. С одной стороны, в Китае практически прекратился рост числа заболевших за пределами провинции Хубэй. С другой стороны, единичные случаи коронавируса были выявлены в новых странах Европы и Африки. В отсутствие позитивных новостей, вероятность появления которых невелика (все сообщения о вакцине пока носят спекулятивный характер), мировые рынки могут возобновить падение, и рубль в этом случае может опуститься до 66 руб./$1", - полагают эксперты Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 февраля на 59,64 копейки, до 65,5177 руб./$1, и увеличил курс евро на 78,48 копейки, до 71,2439 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 37,03 копейки по отношению ко вторнику и составил 65,5367 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 23,67 копейки и составил 65,4603 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 86,484 млн, из которых $1 млрд 65,476 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 21,008 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 74,67 копейки, до 71,3109 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 42,69 копейки и составил 71,2252 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR900,261 млн, из которых EUR225,494 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR674,767 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов практически не изменились. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.), составив 26 февраля 6,10% годовых, ставка на семидневный срок прибавила также 2 б.п., до 6,15% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на срок 1 месяц подросла на 1 б.п. - до 6,21% годовых, а ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим днем и остались на уровнях 6,23% и 6,28% годовых соответственно.

Банк России в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 26 февраля разместил 29-й и 30-й выпуски купонных облигаций (КОБР). Первый из этих выпусков был размещен в объеме 7,292 млрд рублей по номиналу (при лимите 107,161 млрд рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0004% от номинала. В свою очередь 30-й выпуск был размещен в объеме 3,709 млрд рублей по номиналу (при лимите 247,696 млрд рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100% от номинала.