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26 февраля 2020 года 19:23

Рынок акций в среду отскочил выше 3000п по индексу МосБиржи на бумагах Сбербанка и "ЛУКОЙЛа"

Москва. 26 февраля. Рынок акций РФ в среду обновил минимумы индексов с начала декабря на фоне общемирового отката из-за опасений распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая, после чего отскочил вверх вместе с фондовой Америкой; индекс МосБиржи поднялся в район 3020 пунктов за счет роста "тяжелых" бумаг Сбербанка и "ЛУКОЙЛа".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3017,42 пункта (+0,5%, днем индикатор падал ниже 2960 пунктов), индекс РТС - 1461,22 пункта (+1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,3%.

Доллар просел до 65,07 рубля (-0,32 рубля).

В среду стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Эти санкции против РФ были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись. С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Лидерами роста выступили акции Сбербанка (+2,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3% и +1,4% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%).

Выросли также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%) после публикации отчета ГМК за 2019 год по МСФО и прогнозов компании. EBITDA "Норникеля" в 2019 году составила $7,923 млрд, что на 27% выше уровня 2018 года. Консенсус-прогноз по этому показателю, составленный на основе опроса аналитиков 7 инвестбанков, составлял $7,918 млрд. По прогнозам ГМК, дефицит на рынке палладия в 2020 году составит 900 тыс. унций, тогда как ранее прогнозировалось 500 тыс. унций.

Подешевели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%).

В США индексы во вторник упали на 2,8-3,2% на опасениях быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая - появились свидетельства быстрого распространения заболевания в Южной Корее, а также в Италии.

Американские службы здравоохранения, в том числе Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC), предупредили, что опасаются распространения коронавируса в США и готовятся к возможной пандемии, хотя и не уверены в степени существующей угрозы.

В среду на новостях о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая падение фондовых индексов продолжилось в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял также 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%).

Количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 во вторник, 25 февраля, впервые оказалось больше вне границ КНР, нежели на территории Китая, заявил в среду в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Фондовая Европа после дневного снижения начала к вечеру в среду корректироваться (индексы FTSE, CAC 40, DAX вышли в "плюс" на 0,1-0,2%), растет Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1,5%).

Пессимизм разбавила неплохая статистика из США, где продажи новостроек в январе выросли на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 764 тыс. в пересчете на годовые темпы - максимум с июля 2007 года.

Кроме того, вышедшая вечером в среду статистика Минэнерго США оказалась позитивной для нефти: ее запасы на прошлой неделе выросли всего на 0,452 млн баррелей при прогнозах роста на 2,6-2,8 млн баррелей, а резервы бензина и дистиллятов сократились сильнее ожиданий.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $54,48 за баррель (+0,4% и -2,4% накануне), апрельская цена WTI - $50,29 за баррель (+0,8% и -3% во вторник).

Опасения, связанные с тем, что эпидемия коронавируса приведет к серьезному падению глобального спроса на нефть, оказывали давление на рынок с начала текущего года. Однако за последние дни это давление усилилось, поскольку стало понятно, что эпидемия вышла за пределы КНР и может привести к более серьезным, чем ожидалось, последствиям для мировой экономики.

При этом страны ОПЕК+ не спешат дополнительно ограничивать добычу. Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ОПЕК еще не приняла решения о продлении или модификации текущего соглашения ОПЕК+ ввиду ситуации со вспышкой коронавируса.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, выход глобальных инвесторов из рискованных активов продолжился на фоне эпидемии коронавируса, начавшей распространяться за пределами Китая - в Южной Корее, Иране и Италии.

После нескольких дней падения рынки могут попытаться отыграть часть потерь, поддержку окажет объявленная в Гонконге программа стимулов объемом $15 млрд в связи с эпидемией коронавируса. Тем не менее, рыночный тренд в целом можно охарактеризовать как нисходящий, главное - не допустить распространения эпидемии коронавируса в Европе и на Ближнем Востоке, а также предотвратить его проникновение в страны Северной Америки. Опасения инвесторов связаны с тем, что другие страны не располагают ни ресурсами, не решительностью Китая в борьбе с эпидемией.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, коронавирус заразил рынки пессимизмом, причем китайские вопросы отошли на второй план, а на первый вышло распространение заболевания по Европе. Рынки обеспокоены снижением деловой активности как в Азии, так и в Старом Свете. Акции Сбербанка оказались среди растущих бумаг на фоне существенной их перепроданности. Выросли акции "Норникеля" на фоне отчета и роста стоимости палладия.

Пока в Федрезерве не готовы говорить о снижении ставки, но на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике могут начать снижаться показатели в США, что вынудит регулятора смягчить денежную политику. В Европе растет число стран, где регистрируются случаи коронавируса. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с призывом снизить панический тон в прессе.

Встреча ОПЕК+ пройдет 5-6 марта. Цена Brent ниже $55 за баррель может сделать членов договора более решительными для компромиссов. Исполнительный директор МЭА Бироль заявил, что ожидания роста спроса в текущем году упали до минимальных значений за десятилетие. Более того, он добавил, что есть вероятность дальнейшего ухудшения прогноза. Однако ситуация в нефти может неожиданно развернуться, так как коронавирус проник уже на Ближний Восток и способен привести к затруднениям в нефтяной отрасли. В ОАЭ зарегистрировано 13 случаев, трое заболевших смогли излечиться, а трое находятся в тяжелом состоянии.

В США после двухдневного обвала есть вероятность технического отскока. Впрочем, любые попытки выкупить рынок могут вновь столкнуться с очередными новостями о распространении COVID-19. Для российского рынка хорошим сигналом стало закрытие индекса МосБиржи выше отметки 3000 пунктов. При негативном развитии сценария целью дальнейшего отката может стать область 2820-2850 пунктов, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы в среду обновили минимумы с начала декабря прошлого года, после чего отскочили вверх. Бумаги золотодобытчиков в среду ожидаемо приостановили повышение, так как цены на золото скорректировались вниз к $1635 за тройскую унцию. Котировки акций Сбербанка выросли перед публикацией финансовой отчетности банка по МСФО в четверг.

По мнению эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, улучшению ситуации на глобальных площадках в среду способствовало заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что, хотя внезапный рост количества заражений коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее вызывает сильное беспокойство, его распространение все еще можно сдержать, а наблюдаемая сейчас вспышка заболевания не является пандемией.

Тем не менее ситуация вокруг данной проблемы остается крайне напряженной, неопределенность с ее вероятными масштабами и последствиями сохраняет высокий риск возобновления массовых распродаж на мировых рынках.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду выросли акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+17,6%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+7,7%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+3,3%), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+2,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,4%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,2%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+2%).

Акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) поддержали новости, что компания может выплатить дивиденды по итогам 2019 года.

"С точки зрения акционеров компании я считаю, что это (выплата дивидендов по итогам 2019 года - ИФ) целесообразно. Этот вопрос будет вынесен на годовое собрание акционеров. Акционеры будут решать", - сказал основной акционер ТМК Дмитрий Пумпянский "Интерфаксу".

Ранее вице-президент ТМК Владимир Шматович говорил "Интерфаксу", что в рамках пересмотра стратегии после продажи североамериканского дивизиона IPSCO ТМК планируется также рассмотреть вопрос дивидендной политики и сделать ее "более предсказуемой", отказавшись от привязки к чистой прибыли. Пока выплата дивидендов привязана к чистой прибыли ТМК по МСФО (не менее 25% от чистой прибыли).

По итогам 2018 года компания не выплачивала дивиденды - ТМК завершила 2018 год с чистым убытком в $157 тыс. Дивиденды ТМК за I квартал 2019 года составили 2,55 руб. на акцию.

Подешевели в среду акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-6,4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-5,5%), акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,7%), "префы" "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-4,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 107,096 млрд рублей - максимум с апреля 2018 года (из них 16,724 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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