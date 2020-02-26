Цены евробондов РФ в среду умеренно снижаются из-за выросших "вирусных" рисков

Москва. 26 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют умеренное снижение из-за выросших опасений относительно масштабов негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) в целом стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию вторника и составила 113,87% от номинала, что соответствует доходности 2,4% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 2,5 базисных пункта, составив 101,305% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 1,23% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 1,5 пункта и составил 117 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 65 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 140,87% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 3,35% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 60 пунктов, опустившись до 135,76% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 3,33% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 19 базисных пунктов - до 113,79% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 2,36% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 6 базисных пунктов, до 109,97% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 1,955% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 67 базисных пунктов, подешевев до 133,15% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 3,38% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 17 базисных пунктов, до 111,82% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисных пункта и составила 2,475% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации умеренно снижаются в цене, в результате чего доходность бумаг с погашением в 2029 году выросла за день на 3 базисных пункта, до 2,65% годовых. Процентные ставки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году также выросли на 3 базисных пункта, до 3,38% годовых. В целом динамика отечественных евробондов соответствует общемировым настроениям в отношении еврооблигаций развивающихся стран. Сегодня практически все долговые бумаги emerging markets торгуются в красной зоне. Настроения на мировых рынках капитала по-прежнему формируют в основном новости относительно распространения китайского коронавируса и оценок его влияния на мировую экономику. Дополнительным негативным фактором для российских еврооблигаций выступают также падающие цены на нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.