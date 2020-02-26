Закрепление индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов оставляет рынку шансы на разворот и попытки восстановления от текущих уровней - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в среду смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, поводом к покупкам послужила динамика западных площадок, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Закрепление индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов, по мнению эксперта, оставляет рынку шансы на разворот и попытки восстановления от текущих уровней.

"Влияние рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть смог практически полностью отыграть потери первой половины дня и восстановиться в район 64,8 доллара за баррель, на наши бумаги можно охарактеризовать как умеренно позитивное, - отмечает Богдан Зварич. - В результате к 18:10 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,2%, до 3010 пунктов. Из лидеров выделим "весовые" бумаги: акции Сбербанка, Лукойла и Норильского никеля прибавили более 1%. Хуже рынка торговались Новатэк и Сургутнефтегаз потерявшие порядка 2,1%".

По мнению эксперта Промсвязьбанка, в первой половине торгов на рынок продолжала давить ситуация с распространением коронавируса, что привело к отступлению индекса МосБиржи в район 2960 пунктов. Однако в дальнейшем на улучшении внешнего фона и волне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям рынку удалось отыграть потери и выйти на положительную территорию. "При этом с технической точки зрения закрепление индекса МосБиржи выше 3000 пунктов оставляет рынку шансы на разворот и попытки восстановления от текущих уровней. Если же "медведи" смогут увести рынок ниже этой отметки, целью снижения может стать район 2880 - 2940 пунктов", - полагает эксперт банка.