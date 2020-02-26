Энергетический сектор рынка высокодоходных облигаций США оказался под давлением - Julius Baer

Энергетический сектор рынка высокодоходных облигаций США оказался под давлением, в то время как среднее значение кредитного спреда превысило максимумы прошлого декабря и достигло самого высокого уровня с 2016 года, говорится в комментарии Julius Baer.

"Мы не ожидаем, что спреды вернутся к пиковым значениям февраля 2016 года, когда они составляли почти 20%, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов, Julius Baer Маркус Алленшпах. - Таким образом, более частое снижение рейтингов и рост количества дефолтов в энергетическом секторе могут ухудшить настроения на глобальном рынке высокодоходных облигаций в целом. Мы по-прежнему предпочитаем умеренный кредитный риск риску дюрации, учитывая текущий уровень доходности по Казначейским облигациям США и тот факт, что текущие проблемы сегмента энергетики на американском рынке облигаций должны остаться локализованными. Таким образом, мы рекомендуем облигации с рейтингом Ba/BB на фоне высокой долговой нагрузки и медленного роста прибылей".