Рубль днем вновь снижается к доллару и евро, отыгрывая негативные новости о коронавирусе

Москва. 26 февраля. Доллар США и евро умеренно подрастают в среду днем на "Московской бирже"; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков, ослабления валют emerging markets и значительного снижения нефтяных цен, вызванных опасениями ускорения распространения коронавируса за пределы Китая.

Курс доллара США составил 65,505 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,295 руб./EUR1, подорожав на 19 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15 копеек - до 68,11 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 февраля на 59,64 копейки, до 65,5177 руб./$1, и увеличил курс евро на 78,48 копейки, до 71,2439 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в ходе дневных торгов в среду вслед за большинством валют emerging markets, дешевеющими на опасениях относительно распространения коронавируса за пределами Китая. В последние несколько недель инвесторы пристально следят за ситуацией с коронавирусом, эпицентр которого находится в Китае. Опасения, что распространение коронавируса негативно скажется на глобальной экономической активности, ранее сдерживались надеждами на то, что эпидемия будет быстро взята под контроль. Однако в последние два дня этот оптимизм сменился растущим пессимизмом, что привело к резкому падению мировых рынков капитала. Помимо продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом в Китае, появились свидетельства быстрого распространения заболевания в Южной Корее, а также в Италии.

Накануне американские службы здравоохранения, в том числе Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC), предупредили, что опасаются распространения коронавируса в США и готовятся к возможной пандемии, хотя и не уверены в степени существующей угрозы. По последним данным, в мире зафиксирована почти 81 тыс. случаев заражения коронавирусом.

В свою очередь цены на нефть возобновили снижение в среду днем после падения более чем на 6% за предыдущие две сессии на сигналах быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Фьючерс на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи на 15:00 МСК подешевел на 1,38% - до $49,21 за баррель. Ранее в ходе сессии цена опускалась до $48,99 за баррель, минимума с декабря 2018 года. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $53,83 за баррель, что на 2,04% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, подскочили за неделю на 74 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 706 тыс. баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США по итогам прошлой недели будут обнародованы в среду вечером. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти на 2,8 млн баррелей, а также снижение резервов бензина и дистиллятов соответственно на 1,9 млн и 900 тыс. баррелей.

По мнению аналитика Нордеа банка Григория Жирнова, "российская валюта продолжает слабеть, двигаясь в русле прочих валют развивающихся стран. В первой половине дня рубль торгуется вблизи отметки 65,5 руб./$1 в паре с долларом и 71,3 руб./EUR1 в паре с евро. Давление на рубль оказывают негативные настроения на глобальных площадках, которые сохраняются на фоне ускорения роста числа заболевших новым коронавирусом за пределами Китая. Под наибольшим ударом вновь оказываются валюты тех стран, которые зависят от экспорта сырьевых товаров, в числе которых и рубль. Кроме того, во вторник прошел пик налогового периода, и теперь фактор налоговых выплат не будет ограничивать негативные настроения на российском валютном рынке. Сегодняшнее размещение ОФЗ не окажет заметной поддержки рублю в условиях ослабленного "аппетита" к рисковым активам на глобальных площадках".

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что "российские активы снижаются вслед за мировыми рынками. Курс доллара уверенно закрепился выше отметки 65 руб./$1 и в среду торгуется вблизи 65,5 руб./$1. Ослабление рубля происходит, несмотря на поддержку со стороны экспортеров, продающих валюту для уплаты налогов. Дополнительным локальным риском может стать возобновившееся обсуждение в США санкций в отношении России перед президентскими выборами в ноябре 2020 года, а также санкции, введенные против Венесуэлы, затрагивающие в том числе компании и физических лиц из России. Но основное давление на нацвалюту связано все же с внешними условиями. В случае сохранения нервозности курс рубля может приблизиться к отметке 66 руб./$1, но более вероятной выглядит коррекция к уровню 65 руб./$1".

"Рубль уязвим из-за резкого всплеска волатильности на мировых рынках. Сейчас новости о новом вирусе противоречивы. С одной стороны, в Китае практически прекратился рост числа заболевших за пределами провинции Хубэй. С другой стороны, единичные случаи коронавируса были выявлены в новых странах Европы и Африки. В отсутствие позитивных новостей, вероятность появления которых невелика (все сообщения о вакцине пока носят спекулятивный характер), мировые рынки могут возобновить падение, и рубль в этом случае может опуститься до 66 руб./$1", - полагают эксперты Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов практически не изменились. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.), составив 26 февраля 6,10% годовых, ставка на семидневный срок прибавила также 2 б.п., до 6,15% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на срок 1 месяц подросла на 1 б.п. - до 6,21% годовых, а ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим днем и остались на уровнях 6,23% и 6,28% годовых соответственно.

Банк России в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 26 февраля разместил 29-й и 30-й выпуски купонных облигаций (КОБР). Первый из этих выпусков был размещен в объеме 7,292 млрд рублей по номиналу (при лимите 107,161 млрд рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0004% от номинала. В свою очередь 30-й выпуск был размещен в объеме 3,709 млрд рублей по номиналу (при лимите 247,696 млрд рублей). Цена отсечения была определена на уровне 100% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100% от номинала.