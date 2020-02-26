ИК "Фридом Финанс" оценивает справедливую стоимость акции "Аэрофлота" на конец 2020 года на уровне 118 рублей

Аналитики ИК "Фридом Финанс" оценивают справедливую стоимость акций "Аэрофлота" на конец 2020 года на уровне 118 рублей за штуку и ожидают признаков улучшения трендовой динамики данных прибыли при снижении долговой нагрузки, сообщается в комментарии ИК.

Делать значимые выводы о развитии по результатам одного месяца в году, к тому же традиционно слабого для статистики компании, некорректно, указывает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. В 2019 году пассажиропоток "Аэрофлота" вырос на 9% относительно 2018 года: с 55,7 до 60,7 млн человек. Это ниже, чем в 2016-2018 гг., когда этот показатель составлял 10-15%. Динамика пассажирооборота замедлилась также до 9% (г/г) против аналогичных указанным выше темпов прироста в предыдущие три года. "Тем не менее, указанная статистика, исходя из имеющейся статистики наблюдений, позволяет рассматривать ожидаемый нами рост выручки "Аэрофлота" в 2020 году на уровне 707 млрд руб. или на 5% (г/г) в качестве консервативного сценария. Как показывает практика последних 10 лет, компания постепенно "перерастает" увеличение издержек за счет роста собственной маржи. По-прежнему ожидаем роста чистой прибыли "Аэрофлота" в 2020 году до 28 млрд руб." - пишет А. Осин

План компании - увеличить пассажиропоток группы "Аэрофлот" к 2023 г. до 90-100 млн. Компания остается недооцененной с точки зрения своих показателей динамики услуг. В то же время "Аэрофлот" вынужден финансировать высокий долг, накопленный в 2018 году, что негативно сказывается на показателях её финансовых мультипликаторов сравнительно с широким российским рынком. "Дивидендная история компании позитивная, однако в отношении среднесрочных оценок выплат высока неопределенность, обусловленная волатильными показателями рентабельности. Мы оцениваем справедливую стоимость акций ПАО "Аэрофлот" на конец 2020 года на уровне 118 руб. за штуку и ожидаем признаков улучшения трендовой динамики данных прибыли при снижении долговой нагрузки", - отмечает специалист ИК.