Индекс Мосбиржи до конца недели может превысить 3000 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи снижается до минимальных значений с середины декабря, в моменте доходя до 2958 пунктов, но до конца недели может вернуться выше 3000 пунктов, индекс РТС - выше 1450 пунктов, отмечается в комментарии аналитиков ИК "Фридом Финанс". Российский рынок падает на одной волне с мировыми площадками (германский DAX сегодня теряет до 2,1%, британский FTSE100 до 1,9%, Азия закрылась в минусе до 1,3%). Нефть обновила минимум недели, упав до 53,17 доллара за баррель. В красной зоне почти весь российский рынок, за исключением Полюса (+2,1%). Компания дорожает шестую сессию подряд в связи с ростом котировок золота. По мнению экспертов ИК "Фридом Финанс", акции Полюса пока достигли своего предела и выше 9020 рублей за штуку не пойдут. Дальнейшую динамику будет определять то, к каким уровням выйдет золото.

На взгляд аналитиков инвесткомпании, из российских акций наиболее чувствительных к негативу, связанному с вирусом, оказались металлурги, угольщики и электроэнергетики : Мечел (-5,4%), Распадская (-3,6%), Русгидро (-3,8%), МРСК ЦП (-3,3%). Уже по традиции на фоне новостей об эпидемии дешевеет Аэрофлот (-3,6%). Усиливают падение бумаги, попавшие под распродажу накануне: М.Видео (-3,4%), АФК Система (-3,3%) и Яндекс (-3,2%). К ним примкнули акции застройщика ЛСР (-3,8%). Компания сильно просела после публикации в петербургской деловой прессе о вредных песчаных карьерах Ленобласти, с которыми власти планируют бороться.

"Ждем скорого восстановления котировок акций российских компаний, - прогнозируют аналитики ИК "Фридом Финанс". - Индекс Мосбиржи до конца недели может вернуться выше 3000 пунктов, индекс РТС - выше 1450 пунктов. Откат от минимумов уже начался, и мы ждем, что в течение дня диапазон колебаний по индексу Мосбиржи сузится до 2980-3000 пунктов".