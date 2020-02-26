ИК "Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ВТБ, цель - 0,0619 рублей, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Реакция рынка на отчетность ВТБ относительно слабая, - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Акции снижаются в пределах 0,75%, что обусловлено общим фоном. Прибыль банка уложилась в прогноз, ранее озвученный менеджментом (200 млрд руб.). В 4 квартале наблюдалось значительное (-8,5%) сокращение объема средств юрлиц, но отчасти это было компенсировано увеличением средств физлиц, итоговое сокращение составило -2,8% в 4 квартале, годовой прирост составил 5,5%".

По мнению эксперта, на кредитном рынке ВТБ занимает устойчивое положение, доля рынка около 18% в сегментах розничного и корпоративного кредитования, ее изменение в течение года носит незначительный характер. Чистый процентный доход остался практически на уровне прошлого года (440 млрд руб.), несмотря на снижение ставок по новым кредитам. Доля неработающих кредитов упала ниже 5%. Рост комиссионных доходов впечатляющий, +30% за год. Наблюдается общая для крупных игроков тенденция: рост прибыли обеспечивается преимущественно за счет непроцентных доходов. Г. Ващенко полагает, что банки активно будут развивать новые направления, экосистемы.

"Явно негативных факторов в отчетности не отмечено, - указывает специалист ИК "Фридом Финанс". - Полагаем, что рост прибыли будет медленным, база клиентских активов может претерпевать заметную волатильность. При этом отмечаем высокий для рынка уровень рентабельности капитала (12,8%) и отсутствие рисков утраты части капитала. Львиная доля активов приходится на кредиты, на этом рынке банк не будет сокращать долю, и не предвидится рост просрочки. Мы сохраняем рекомендацию "держать", цель - 0,0619 рублей".