Евробонды Газпром нефти выглядят дорого - Райффайзенбанк

Евробонды Газпром нефти выглядят дорого: в частности, SIBNEF 23 котируется со спредом всего 70 б.п. к суверенной кривой РФ, что ниже 12-месячного среднего и является одним из самых низких среди бумаг 1-го эшелона, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Нам нравятся длинные выпуски GAZPRU 34, 37, высокие ставки купонов которых в условиях падающих долларовых ставок транслируются в высокие текущие доходности (~6%)", - указывают аналитики банка Денис Порывай и Андрей Полищук.