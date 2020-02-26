Рынок акций РФ после утреннего провала вслед за миром делает попытки отскока

Москва. 26 февраля. Рынок акций РФ в среду делает попытки отскока после провала на старте торгов вслед за упавшими мировыми рынками на опасениях быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая; индекс МосБиржи после отката ниже 2970 пунктов отскочил к 3000 пунктам.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3000,16 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1445,26 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5%.

Доллар стоит 65,41 рубля (+0,03 рубля).

В среду также стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Эти санкции против РФ были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись. С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6% и +1,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

В США индексы во вторник упали на 2,8-3,2% на опасениях быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Снижение Dow Jones в понедельник-вторник составило почти 2000 пунктов, что является рекордным двухдневным падением индикатора. Как в случае Dow Jones, так и двух других индикаторов - S&P 500 и Nasdaq Composite - снижение за последние две сессии полностью ликвидировало подъем, зафиксированный с начала 2020 года.

В последние несколько недель инвесторы пристально следили за ситуацией с коронавирусом, эпицентр которого находится в Китае. Опасения, что распространение коронавируса негативно скажется на глобальной экономической активности, сдерживались надеждами на то, что эпидемия будет быстро взята под контроль. Однако в последние два дня этот оптимизм сменился растущим пессимизмом, что привело к падению капитализации американского фондового рынка на сотни миллиардов долларов, пишет Dow Jones.

Помимо продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом в Китае, появились свидетельства быстрого распространения заболевания в Южной Корее, а также в Италии.

Американские службы здравоохранения, в том числе Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC), предупредили, что опасаются распространения коронавируса в США и готовятся к возможной пандемии, хотя и не уверены в степени существующей угрозы.

В среду на новостях о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая падение фондовых индексов продолжилось в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), проседает Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX снижаются на 0,4-0,9%), хотя "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 406 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,715 тыс. человек, зарегистрировано 78,064 тыс. случаев заболевания.

Тем временем Сеул сообщил о 169 новых случаях заболевания новым типом коронавируса за сутки, передает в среду агентство "Ренхап". Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в Южной Корее составило 1,146 тыс. человек.

Нефть утром в среду замедлила снижение после двухдневного обвала. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $54,07 за баррель (-0,4% и -2,4% накануне), апрельская цена WTI - $49,84 за баррель (-0,1% и -3% во вторник).

Опасения, связанные с тем, что эпидемия коронавируса приведет к серьезному падению глобального спроса на нефть, оказывали давление на рынок с начала текущего года. Однако за последние дни это давление усилилось, поскольку стало понятно, что эпидемия вышла за пределы КНР и может привести к более серьезным, чем ожидалось, последствиям для мировой экономики.

При этом страны ОПЕК+ не спешат дополнительно ограничивать добычу. Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ОПЕК еще не приняла решения о продлении или модификации текущего соглашения ОПЕК+ ввиду ситуации со вспышкой коронавируса.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, подскочили за неделю на 74 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 706 тыс. баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей по итогам прошлой недели будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти на 2,8 млн баррелей, а также снижения резервов бензина и дистиллятов соответственно на 1,9 млн и 900 тыс. баррелей.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, рынок акций РФ утром в среду отыгрывает продолжение снижения на Wall Street. По индексу МосБиржи поддержка может быть найдена в районе 2950 пунктов.

На страхах относительно последствий влияния коронавируса индекс S&P 500 за два дня потерял более 6% - такими просадками американский рынок редко "радует" последнее десятилетие. В то же время российский рынок реагирует не столь резко. Силу российского рынка можно понять в том плане, что цены на нефть в рублях в начале февраля были ниже текущих уровней. Умеренное ослабление российской валюты сдерживает откат акций экспортеров. Интерес инвесторов сохраняется к защитным акциям золотодобытчиков.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, после утреннего снижения индекс МосБиржи может попробовать отскочить. Поводы для распродаж пока прежние - вполне обоснованные страхи снижения мирового ВВП из-за выхода эпидемии коронавируса за пределы Китая.

Техническая картина для российского рынка акций угрожающая: Индекс Мосбиржи с легкостью пробил нижнюю границу бокового канала 3050 пунктов и ушел ниже "круглой" отметки 3000 пунктов. Если до конца недели индекс МосБиржи не сможет вернуться выше 3050 пунктов, то не исключена еще одна волна снижения.

Все спекулятивные "лонги" пока нужно сопровождать короткими "стопами", поскольку все попытки отскока могут быстро смениться новыми распродажами. Нефть Brent провалилась под поддержку $55 за баррель и ушла в район $54 за баррель. Кроме негативного внешнего фона на котировки повлияли слова главы Международного энергетического агентства о том, что в 2020 году рост спроса на нефть будет минимальным за последние 10 лет.

Чем ниже котировки нефти, тем выше вероятность, что на следующей неделе саммит ОПЕК+ примет решение о снижении квот на добычу. Целью отскока по нефти Brent является район $58-58,5 за баррель, но и очередного обвала в район $53 исключать нельзя. Любая новость с коронавирусного фронта способна привести к сильным движениям. Однозначно можно рекомендовать продавать все, если эпидемия докатится до Германии или Франции, считает аналитик.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, эпидемия коронавируса может набрать силу в Европе и США, теоретически это может привести к глобальному экономическому спаду, потому что усилия по сдерживанию эпидемии требуют гигантских затрат. Выявилась гигантская зависимость технологических компаний США от поставок из Китая. Ранее многие инвесторы об этом не задумывались. Кроме того, на американский рынок отрицательно воздействует неопределенность в отношении ноябрьских президентских выборов в США. В стане Демократической партии наблюдается значительное усиление позиций Берни Сандерса. Это не самый молодой кандидат, но он выиграл вторые подряд демократические "праймериз". Многие инвесторы и аналитики воспринимают Сандерса как враждебного бизнесу и инвесторам кандидата. Сандерс заявляет, что крупные корпорации должны платить много налогов, но если они снова начнут платить много налогов, у них не будет средств на обратный выкуп акций.

Цена нефти Brent почти достигла поддержки $53 за баррель. На рынке нет такой степени паники, чтобы "медведи" прошибали уровни технической поддержки без локальной приостановки. Тестирование этой поддержки вполне вероятно, но перед очередным заседанием ОПЕК 6 марта уровень $53 за баррель может устоять. Индекс МосБиржи снижается с 22 января в рамках понижательного канала, и во вторник была достигнута его нижняя граница. Логично предположить, что далее будет приостановка снижения или отскок наверх как минимум в район 3060 пунктов. Есть еще сопротивление в районе 3096 пунктов, но сил у "быков" пока мало. Эксперты говорят, что потребуется еще несколько недель, чтобы подсчитать экономические последствия от коронавируса. После того, как ущерб будет примерно понятен, различные страны усилят политику денежно-кредитного и налогового стимулирования, что благоприятно отразится на котировках акций. Тогда вновь будет устойчивый рост индекса МосБиржи, считает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-8,5%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-6,9%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-6,3%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-6%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-5,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-5,4% и -5,9% "префы").

Подорожали бумаги ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+9,5%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+0,7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+0,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 22,851 млрд рублей (из них 3,623 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).