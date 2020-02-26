Citi поднял оценку акций "Интер РАО" в 1,4 раза, сохранив рекомендацию "держать"

Citi повысил прогнозную стоимость акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с 4,5 рубля до 6,2 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Нитиша Агарвала.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена экспертами без изменения.

"Менеджмент "Интер РАО" может объявить обновленную дивидендную политику с коэффициентом выплат более 25% чистой прибыли вместе с новой стратегией в мае этого года. На наш взгляд, любое увеличение дивидендов по сравнению с текущей политикой должно быть позитивным для акций компании, поскольку это даст возможность направить избыточные денежные средства на балансе на дивидендные выплаты или сделки M&A", - говорится в обзоре Citi.

При этом аналитики считают, что хотя изменения в дивидендной политике вполне возможны, уровень повышения коэффициента пока неясен. "Мы сохраняем рекомендацию "держать" для бумаг "Интер РАО". Ясность в использовании денежных средств, главным образом в форме более высоких дивидендных выплат, сделает нас более позитивными по отношению к компании", - пишут аналитики Citi.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 8,44 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 6,09 рубля за штуку.