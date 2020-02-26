Диапазон 64,5-65,5 в паре USD/RUB остается основным сценарием для рубля в краткосрочной перспективе - Росбанк

Диапазон 64,5-65,5 в паре USD/RUB в моменте остается основным сценарием для рубля, однако попытки укрепиться в начале вчерашней сессии завершились безуспешно, и пара вернулась к верхним уровням диапазона, говорится в комментарии Росбанка. По мнению экспертов банка, поддержка со стороны экспортеров может довольно быстро иссякнуть в течение ближайших пары дней по мере окончания налогового периода. Однако спекулятивный фактор также может иссякнуть весьма быстро на фоне роста привлекательности локальных активов.