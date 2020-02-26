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Главная / Мнения аналитиков / Индексу РТС открыта дорога к падению в район 1365 пунктов - ИК "Велес Капитал"
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26 февраля 2020 года 10:36
Индексу РТС открыта дорога к падению в район 1365 пунктов - ИК "Велес Капитал"
Аналитики ИК "Велес Капитал" считают, что перед индексом РТС открыта дорога к падению в район 1365 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Индекс Мосбиржи при закреплении ниже 3000 пунктов может стремиться к 2810 пунктам. Среднесрочный тренд на рынке смещается в сторону нисходящего. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 2950-3030 пунктов, указывает аналитик ИК Елена Кожухова.
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26 февраля 2020 года 19:40
Москва. 26 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются в среду вечером на "Московской бирже"; рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках коррекции после двух дней активного падения благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
.26 февраля 2020 года 19:23
Москва. 26 февраля. Рынок акций РФ в среду обновил минимумы индексов с начала декабря на фоне общемирового отката из-за опасений распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая, после чего отскочил вверх вместе с фондовой Америкой; индекс МосБиржи поднялся в район 3020 пунктов за счет роста "тяжелых" бумаг Сбербанка и "ЛУКОЙЛа". читать дальше
.26 февраля 2020 года 19:00
Закрепление индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов оставляет рынку шансы на разворот и попытки восстановления от текущих уровней - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок в среду смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, поводом к покупкам послужила динамика западных площадок, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Закрепление индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов, по мнению эксперта, оставляет... читать дальше
.26 февраля 2020 года 18:50
Москва. 26 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют умеренное снижение из-за выросших опасений относительно масштабов негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) в целом стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.26 февраля 2020 года 18:37
Настроения на мировых фондовых и сырьевых площадках в среду к завершению российских торгов заметно улучшились без видимых причин, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Инвесторы, судя по всему, посчитали, что пришло время коррекции после серьезных продаж в первой половине недели. "Российский... читать дальше
.26 февраля 2020 года 18:18
Спад на рынках ценных бумаг продолжился из-за быстрого распространения коронавируса в новые страны, включая Италию и Южную Корею, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Патрик Ланг продолжает считать, что замедление экономического роста будет временным, и любая коррекция на фондовом... читать дальше
.26 февраля 2020 года 17:45
Цены на "черное золото" вновь снижаются после роста в начале торгов, продолжение тенденции обусловлено отсутствием снижения рисков распространения коронавируса, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Локально котировки нефти зависят от того, когда начнется сокращение числа инфицированных... читать дальше
.26 февраля 2020 года 17:20
Энергетический сектор рынка высокодоходных облигаций США оказался под давлением, в то время как среднее значение кредитного спреда превысило максимумы прошлого декабря и достигло самого высокого уровня с 2016 года, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы не ожидаем, что спреды вернутся к... читать дальше
.26 февраля 2020 года 16:48
ИК "Фридом Финанс" оценивает справедливую стоимость акции "Аэрофлота" на конец 2020 года на уровне 118 рублей
Аналитики ИК "Фридом Финанс" оценивают справедливую стоимость акций "Аэрофлота" на конец 2020 года на уровне 118 рублей за штуку и ожидают признаков улучшения трендовой динамики данных прибыли при снижении долговой нагрузки, сообщается в комментарии ИК. Делать значимые выводы о развитии по... читать дальше
.26 февраля 2020 года 16:23
Продавцы рубля испытывают проблемы уже в диапазоне 65,5-66 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в моменте слабел до 65,72 за доллар и 71,56 за евро, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3535... читать дальше
.26 февраля 2020 года 15:53
ара USD/RUB не прекращает попытки преодолеть сильное сопротивление 65,67, однако, несмотря на превышение этой отметки, откатилась в рамках коррекции. Тем не менее, пока среднесрочный восходящий канал на 4-часовом графике остается в силе, более вероятно продолжение роста доллара в район годового... читать дальше
.26 февраля 2020 года 15:45
Москва. 26 февраля. Доллар США и евро умеренно подрастают в среду днем на "Московской бирже"; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков, ослабления валют emerging markets и значительного снижения нефтяных цен, вызванных опасениями ускорения распространения коронавируса за пределы Китая. читать дальше
.26 февраля 2020 года 15:26
Пара USD/CNY может перенастроиться на консолидационный лад в силу того, что доллар окажется под давлением, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Юань в условиях бегства от рисков выглядит непривлекательно – на текущей неделе рост доллара к китайской валюте продолжается, отмечают специалисты... читать дальше
.26 февраля 2020 года 14:52
Индекс Мосбиржи снижается до минимальных значений с середины декабря, в моменте доходя до 2958 пунктов, но до конца недели может вернуться выше 3000 пунктов, индекс РТС - выше 1450 пунктов, отмечается в комментарии аналитиков ИК "Фридом Финанс". Российский рынок падает на одной волне с мировыми... читать дальше
.26 февраля 2020 года 14:31
Рубль уязвим из-за резкого всплеска волатильности и в среду может ослабнуть до 66 за доллар, поскольку в отсутствие позитивных новостей о коронавирусе рискофобия может усилиться, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Рубль во вторник... читать дальше
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